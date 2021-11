Serie TV e film da non perdere su Amazon Prime Video – Novembre 2021

Su Amazon Prime Video arrivano, ogni mese, nuovi contenuti da guardare, tra film e serie TV; scopriamo le novità da guardare a Novembre 2021.

Innanzitutto specifichiamo che per poter accedere ad Amazon Prime Video è necessario avere un account Amazon Prime, che offre innumerevoli altri vantaggi sulle spedizioni e sui servizi inclusi come Kindle Unlimited.

Film da non perdere su Amazon Prime Video

Questi sono i principali titoli da non perdere su Prime Video a Novembre 2021 (cliccando sul link potrete vedere il trailer, se disponibile):

Chiaramente la lista non è completa poiché abbiamo raccolto i titoli più particolari sui quali concentrarsi ma su Amazon Prime Video troverete tutte le altre novità in pochi click.

Serie TV da non perdere su Amazon Prime Video

Queste sono le più interessanti serie TV da guardare su Prime Video durante il mese di Ottobre 2021:

I film e le serie TV in scadenza a Novembre 2021

Prima che scompaiano dal catalogo, ecco i più interessanti film e serie tv da guardare su Amazon Prime Video:

Van Helsing

Mi chiamo Francesco Totti

Mistresses

Yesterday

Lamù

L’amore tradotto

28 giorni dopo

La febbre del sabato sera

The Blues Brothers

Ken Il guerriero – La trilogia

Chiamami col tuo nome

5 Anni di fidanzamento

Judo Boy

Sleepers

Le Spie

Il Primo Cavaliere

Searching

Vi aggiorneremo il prossimo mese con le novità e i contenuti in scadenza, così da garantirvi un pieno supporto nella scelta dei contenuti da visualizzare sul popolarissimo portale in streaming di Amazon, disponibile su iPhone, iPad, Mac ed Apple TV.

Il prezzo di Amazon Prime è di 36€ all’anno quindi circa 3€ al mese, una cifra che giustifica tutto quello che viene incluso e che rende Prime Video una delle migliori soluzioni multipiattaforma per la fruizione multimediale. Di contro, tanti altri competitor si fanno pagare cifre decisamente più alte su base mensile. I cataloghi sono sicuramente differenti, ma Prime Video è tra i top del gioco.