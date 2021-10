Apple ha ufficialmente aperto la sua prima Developer Academy negli Stati Uniti, scegliendo coma partner la Michigan State Università di Detroit.

La prima Developer Academy di Apple fu aperta anni fa a Napoli, in collaborazione con l’Università Federico II, creando una realtà importante per migliaia di persone da tutto il mondo desiderose di imparare a sviluppare app. Fa strano che la prima Academy Apple negli Stati Uniti venga aperta solo oggi, ma su questo punto l’azienda ha preferito puntare prima su altre regioni.

Lanciata in collaborazione con la Michigan State University, la Detroit Apple Developer Academy accoglierà 100 studenti per insegnare coding e formazione imprenditoriale. Illustrando la diversità della classe inaugurale, Apple osserva che i partecipanti hanno un’età compresa tra 18 e 60 anni. Inoltre, questo progetto fa parte della Racial Equity and Justice Initiative di Apple ed è stato annunciato a gennaio.

“Detroit ha un incredibile spirito imprenditoriale, alimentato dalla creatività e dall’inclusione, e siamo entusiasti di dare il benvenuto a questa classe inaugurale di creator mentre iniziamo le lezioni presso la Apple Developer Academy, la prima del suo genere negli Stati Uniti“, ha dichiarato Lisa Jackson, vice presidente di Apple per l’ambiente, la politica e le iniziative sociali. “Attraverso il potere della tecnologia e dell’innovazione, siamo orgogliosi di aiutare a preparare questi innovatori per nuove opportunità“.

Come per le altre Developer Academy, Apple fornisce hardware e software per le attività dei corsi e gli studenti possono iscriversi gratuitamente.