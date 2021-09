Ferrari annuncia la partnership con Jony Ive

Da Apple alla… Ferrari! Jony Ive sarà consulente del marchio automobilistico più famoso al mondo, come confermato dalla stessa azienda italiana in queste ore.

Ferrari e la holding Exor che ne detiene il controllo hanno annunciato una partnership creativa pluriennale con LoveFrom, l’azienda co-fondata dall’ex capo design di Apple Jony Ive e dal collega designer Marc Newson.

“La prima espressione di questa nuova partnership unirà le leggendarie prestazioni e l’eccellenza della Ferrari con l’esperienza e la creatività senza rivali di LoveFrom che hanno definito prodotti straordinari che hanno cambiato il mondo“, si legge nel comunicato stampa condiviso da Ferrari. “Oltre alla collaborazione con Ferrari, LoveFrom esplorerà una serie di progetti creativi con Exor nel business del lusso”.

“Come proprietari e collezionisti Ferrari, non potremmo essere più entusiasti di collaborare con questa straordinaria azienda e in particolare con il team di progettazione sapientemente guidato da Flavio Manzoni“, hanno affermato Ive e Newson in una dichiarazione congiunta. “Vediamo già alcune opportunità uniche ed entusiasmanti che crediamo produrranno un lavoro importante e prezioso“.

Jony Ive entrerà anche a far parte del Partners Council di Exor, un gruppo che condivide idee con l’azienda ed esplora potenziali opportunità di business.

Ricordiamo che Ive lasciò Apple nel 2019, annunciando nello stesso tempo la creazione dell’azienda LoveFrom. All’epoca, Apple disse che sarebbe rimasta una dei principali clienti di Ive, ma non è chiaro se e su quali prodotti sia mai nata questa collaborazione. L’azienda ha solo confermato che Ive è stato coinvolto nel design dell’iMac colorato da 24 pollici rilasciato ad aprile, ma non sappiamo se questo lavoro sia stato portato a termine prima che il designer lasciasse Apple.