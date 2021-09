I tagli all’elettricità in Cina frenano la produzione di iPhone

Diversi fornitori di iPhone in Cina hanno interrotto la produzione per conformarsi alle nuove normative sul consumo di elettricità.

Molti dei fornitori che producono componenti per iPhone hanno dovuto fermare la produzione per adeguarsi alle nuove norme locali in tema di elettricità. Il problema è stato causato dalle nuove normative volte a inasprire gli standard sulle emissioni, oltre alle limitate forniture di carbone in Cina che stanno colpendo l’intera industria.

Unimicron Technology Group, che produce schede madri per iPhone, chiude tre delle sue filiali da mezzogiorno del 26 settembre a mezzanotte del 30 settembre. Un portavoce ha detto che l’azienda doveva rispettare la politica di limitazione dell’elettricità del governo locale. Anche il produttore di speaker Concraft Holding ha sospeso la produzione per cinque giorni. Entrambe le aziende non dovrebbero però provocare particolari problemi alla produzione degli iPhone.

Foxconn, che è il più grande fornitore di Apple e si occupa dell’assemblaggio degli iPhone, ha subìto solo dei rallentamenti minori, per cui non ci sono segnali di problematiche maggiori per l’azienda di Cupertino.