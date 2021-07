L’Apple Park Visitor Center avrà presto una nuova scultura

Apple ha incaricato l’artista Katie Paterson e lo studio Zeller & Moye di creare una scultura permanente che sarà installata nell’Apple Park Visitor Center.

Costruito interamente in puro vetro fuso, l’opera d’arte si chiamerà Mirage e sarà formata anche da sabbia raccolta dai deserti di tutto il mondo. La sabbia verrà sciolta in oltre 400 cilindri e disposta in forme ondulate che imitano una duna del deserto. Come spiega Katie Paterson, Mirage conterrà sabbia proveniente da “deserti subtropicali, deserti costieri, interni, montuosi, vulcanici e fossilizzati“.

La scultura sarà posta in modo permanente nell’oliveto di Swan Hill all’ingresso nord dell’Apple Park Visitor Center. Il boschetto costeggia la N Tantau Avenue e si collega al parcheggio del centro visitatori con percorsi pedonali accessibili al pubblico. La costruzione sarà completata nel 2022.

L’obiettivo dell’installazione è creare un luogo di ritrovo “inaspettato” che unisca arte, architettura, scienza e natura. Facendo riferimento al nome della scultura, le forme in vetro si fonderanno nel paesaggio come un miraggio nel deserto mentre si snodano tra gli alberi. I visitatori che interagiranno con l’opera d’arte si muoveranno attraverso i deserti del mondo da est a ovest.

Katie Paterson è un’artista scozzese i cui progetti “considerano il nostro posto sulla Terra nel contesto del tempo geologico e del cambiamento“. I lavori dell’artista sono stati esposti a livello internazionale e lei spesso utilizza una tecnologia sofisticata per creare connessioni umane. Zeller & Moye, partner del progetto, è uno studio di architettura che ha realizzato progetti che spaziano dai mobili ai grandi edifici culturali. Katie Paterson e Zeller & Moye sono stati selezionati dopo una ricerca globale commissionata da Apple alla Artsource Consulting.