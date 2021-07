Il governo del Regno Unito ha condiviso i suoi piani per regolamentare i giganti tech come Apple, allo scopo di garantire che il mercato digitale nel paese sia più aperto alla concorrenza e non dominato da singole società.

La DMU (Digital Markets Unit) istituita ad aprile con nuovi poteri sarà ora in grado di designare le grandi aziende tecnologiche come “Strategic Market Status“. Le aziende con lo status di SMS saranno tenute a “seguire nuove regole di comportamento” che mirano a stimolare la concorrenza e la crescita per l’economia.

La DMU, spiega il governo, lavorerà a fianco delle aziende per portare una maggiore concorrenza nel settore della tecnologia digitale con conseguente maggiore innovazione e condizioni più eque per le imprese del Regno Unito, comprese le startup, gli editori e gli inserzionisti.

Anche se l’elenco delle società SMS non è stato ancora condiviso, è molto probabile che aziende come Apple, Amazon e Facebook ne facciano parte, viste le tante preoccupazioni in merito alla concorrenza e al monopolio di queste realtà. Per quanto riguarda Apple, i rischi maggiori riguardano l’App Store e il presunto monopolio nel settore delle app mobile.

L’ente britannico può richiedere che le aziende non limino più gli utenti a un servizio specifico o predefinito, così da agevolare la concorrenza. Se un’azienda non rispetterà le nuove norme, sarà soggetta a multe molto salate. Tra le conseguenze per Apple potrebbe esserci l’obbligo di offrire store alternativi o di non integrare app pre-installate su iOS. Inoltre, la DMU potrebbe chiedere ad Apple di ribaltare alcune decisioni relative al rifiuto di pubblicare app specifiche su App Store.

Il segretario per il digitale del Regno Unito, Oliver Dowden, ha definito le nuove misure uno sforzo per dare alle aziende più piccole la possibilità di competere nel mercato digitale e per assicurarsi che le grandi aziende tecnologiche rispettino le regole.