Volvo EX60 unisce Apple Music e CarPlay: ecco come cambia l’esperienza in auto

La nuova Volvo EX60, SUV elettrico di medie dimensioni appena presentato, segna un piccolo ma significativo passo avanti nell’integrazione tra mondo automotive e servizi Apple. È infatti la prima Volvo a includere Apple Music come app preinstallata nel sistema di infotainment, con supporto completo all’Audio Spaziale Dolby Atmos.

Una scelta che punta chiaramente sull’esperienza d’ascolto, offrendo un suono più immersivo direttamente dall’impianto audio dell’auto, senza passare obbligatoriamente da CarPlay. Per utilizzare l’app è sufficiente un abbonamento Apple Music attivo.

L’app Apple Music è integrata nel sistema proprietario HuginCore, la nuova piattaforma software Volvo che unisce tecnologie sviluppate insieme a Google, Nvidia e Qualcomm. All’interno dell’EX60 è presente anche Google Gemini, profondamente integrato per il controllo dell’auto tramite comandi vocali in linguaggio naturale.

Nonostante questa forte spinta sull’ecosistema Google, Volvo conferma il pieno supporto ad Apple CarPlay wireless, disponibile di serie. Chi preferisce usare l’iPhone può quindi continuare ad accedere a musica, mappe e app Apple come sempre, senza compromessi.

A completare il quadro c’è il supporto a Digital Key Plus, che consente di sbloccare e avviare l’EX60 utilizzando iPhone o Apple Watch. Un dettaglio ormai sempre più richiesto, che rafforza il legame tra smartphone e veicolo.

La Volvo EX60 è già in vendita in Europa.

