Proprio nel giorno dei preordini di iPhone 12 mini e iPhone 12 Pro Max, Apple è obbligata a chiudere diversi store nelle regioni che rientrano nella cosiddetta “zona rossa”.

Il nuovo DPCM ha diviso l’Italia in tre aree – zone gialle, zone arancioni e zone rosse – ognuna con una serie di limitazioni alle attività commerciali e alla circolazione delle persone. In particolare, da domani saranno chiusi tutti gli Apple Store presenti in Lombardia e Piemonte, due delle quattro regioni “rosse”:

Apple Piazza Liberty

Apple Carosello

Apple Fiordaliso

Apple Oriocenter

Apple il Leone

Apple Le Gru

Apple Via Roma

Durante il fine settimana, in tutta Italia saranno chiusi anche i centri commerciali e gli eventuali Apple Store al loro interno. Si spera che queste misure aiutino a contenere i contagi COVID-19 nel nostro paese, ma nel frattempo sarà molto più difficile per chi abita in alcune zone toccare con mano i nuovi iPhone 12 mini e 12 Pro Max prima dell’eventuale acquisto.

Apple continuerà ad offrire assistenza online anche per chi ha intenzione di acquistare un nuovo dispositivo.