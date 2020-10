App Annie ha pubblicato gli ultimi dati sul mercato delle app mobile, con il terzo trimestre 2020 che ha visto un aumento del 20% della spesa sostenuta dai clienti sui vari store. Aumenta anche il tempo trascorso mediamente nelle varie app installate su smartphone e tablet.

Nel Q3 2020, gli utenti di smartphone e tablet hanno scaricato 33 miliardi di nuove app a livello globale e hanno speso una cifra record di 28 miliardi di dollari, in un periodo in cui le vite dei consumatori sono state pesantemente influenzate da blocchi e misure di allontanamento sociale in risposta alla crisi sanitaria globale in corso.

Gli utenti hanno anche trascorso oltre 180 miliardi di ore totali ogni singolo mese del trimestre, con un aumento del 25% rispetto allo stesso periodo di un anno fa.

I download su Google Play Store sono aumentati del 10% su base annua per un totale di 25 miliardi. Su App Store, i nuovi download sono stati 8 miliardi, con le app “non gioco” che hanno rappresentato il 70% del totale (su Play Store, questa percentuale scende al 55%).

I primi due mercati per download su iOS sono stati Stati Uniti e Cina, con India e Corea del Sud che hanno registrato la crescita più alta. “Giochi”, “Foto e video” e “Intrattenimento” sono state le categorie con il più alto numero di download e la principale spesa da parte dei consumatori.

Su iOS, la spesa per le app è cresciuta del 20% su base annua per un totale di 18 miliardi di dollari, mentre Google Play ha registrato un aumento del 35% su base annua e un totale di 10 miliardi di dollari. Grazie soprattutto all’aumento degli abbonamenti a vari servizi in-app, le app “non gioco” hanno rappresentato una percentuale record del 35% del totale su iOS. Stati Uniti e Giappone sono i paesi i cui utenti hanno speso di più.

In termini di utenti attivi mensili, Facebook guida la classifica delle prime quattro app con Facebook, WhatsApp, Messenger e Instagram. Le successive app più utilizzate nel trimestre sono state Amazon, Twitter, Netflix, Spotify, TikTok e Telegram. L’app “non gioco” ad aver guadagnato di più è stata Tinder, seguita da TikTok, YouTube e Disney+.