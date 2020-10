Otter Products, la società che produce i noti accessori della linea OtterBox per dispositivi Apple, ha annunciato un investimento strategico in Brydge, altra società nota grazie ai suoi accessori per iPad e Mac.

OtterBox offre una varietà di accessori per dispositivi come iPhone, iPad e Apple Watch che si contraddistinguono soprattutto per l’elevata protezione assicurata dalle custodie e dai proteggi schermo. Di recente, abbiamo recensito la nuova Otterbox Defender per iPad Pro.

Anche Brydge è un’azienda molto nota tra gli appassionati, visto che da anni realizza ottimi accessori soprattutto per iPad e Mac, come tastiere di terze parti con trackpad integrato.

Grazie a un investimento strategico fatto da Otter Products, entrambe le società svilupperanno insieme nuovi accessori. Il CEO di Otter Products Jim Parke ha sottolineato che OtterBox e Brydge hanno filosofie simili, quindi i clienti possono aspettarsi ottimi prodotti che arriveranno in futuro.

Nei prossimi mesi saranno lanciati nuovi prodotti con il marchio OtterBox e l’accordo tra le due società consente anche di condividere le proprie reti di distribuzione.