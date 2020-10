TikTok è ancora l’app “social” più scaricata al mondo

Malgrado le accuse dell’amministrazione Trump di possibili legami con il governo cinese, l’app TikTok continua a dominare le classifiche di tutto il mondo.

Secondo la società di analisi Sensor Tower, TikTok ha ottenuto 63,4 milioni di installazioni in tutto il mondo nell’agosto 2020, con un aumento dell’1,7% rispetto all’agosto dell’anno precedente. TikTok si posiziona quindi al primo posto tra le app social media su App Store e Google Play Store.

Indonesia e Brasile hanno rappresentato i due mercati principali per TikTok durante il mese di agosto, rappresentando rispettivamente l’11% e il 9% dei download. Instagram, Facebook, Snapchat e Pinterest hanno completano la classifica delle prime cinque app di social media su App Store.

Per il momento, l’app non sembra risentire delle accuse, visto che continua a crescere mese dopo mese. A questo punto, solo il ban negli USA potrebbe rallentarne i download in futuro.