Diversi Apple Store potrebbero riaprire a maggio

In un video interno condiviso con i dipendenti, Apple ha delineato i piani per le riaperture dei suoi negozi al dettaglio in tutto il mondo. Salvo sorprese, gran parte degli Apple Store dovrebbero riaprire a maggio. dopo la chiusura causata dall’epidemia di COVID-19.

Deirdre O’Brien, VP of retail and people di Apple, ha annunciato l’intenzione di aprire presto gli Apple Store in gran parte del mondo, con l’azienda che continuerà ad analizzare la situazione sanitaria nei singoli Paesi.

Al momento non è chiaro quali Apple Store riapriranno nel mese di maggio, anche se i governi di Stati Uniti e di diverse nazioni in Europa e Asia stanno pian piano allentando le restrizioni mentre la curva dei contagi tende a scendere.

Alcuni dipendenti della vendita al dettaglio sono tornati lentamente al lavoro nelle ultime due settimane partecipando a corsi di formazione online e incontri. In precedenza, la forza lavoro al dettaglio di Apple era in gran parte inattiva, sebbene alcuni membri del personale, come i Genius, hanno continuato a offrire da casa servizi di assistenza clienti.

Per quanto riguarda le riaperture, è probabile che Apple conceda ingressi limitati preferendo i clienti che devono ricevere assistenza o ritirare prodotti ordinati online. Tutti i clienti saranno probabilmente sottoposti al controllo della temperatura corporea prima dell’ingresso.