La stazione radio Beats 1 di Apple Music è di nuovo on-air con un notevole cambiamento: alla luce dell’epidemia di coronavirus, tutti gli host ora trasmetteranno in remoto dalle loro case.

Ieri, Zane Lowe ha dato il via alla nuova programmazione, parlando tramite FaceTime con Elton John, Miley Cyrus e Lil Nas X. In una nota, Apple ha dichiarato:

Per dare priorità alla salute e alla sicurezza del suo personale e degli ospiti, a partire da oggi, gli host di Apple Music registreranno i loro spettacoli dalle loro case, lavorando virtualmente tramite FaceTime su iPhone. Beats 1 rimane impegnato a continuare a offrire la sua programmazione eclettica agli appassionati di musica in tutto il mondo.

In questas settimana, gli ospiti della stazione includeranno Charli XCX, Harry Styles e Hayley Williams, oltre a Lil Baby, A Boogie wit da Hoodie e Don Toliver. Conterrà anche programmi radiofonici programmati ospitati da Elton John, The Weeknd, Queens of the Stone Age, DJ Khaled e altri. Tutti questi spettacoli sono stati registrati tramite i loro iPhone.

Apple ha lanciato la sua stazione radio live 24/7 Beats 1 insieme ad Apple Music diversi anni fa.