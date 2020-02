Apple ha annunciato di aver acquisito i diritti per un nuovo film interpretato da Mahershala Ali, due volte premio Oscar come miglior attore non protagonista in “Green Book” e “Moonlight”. Il film è scritto e diretto da Benjamin Cleary.



Swan Song viene descritto come un film ambientato nel prossimo futuro, dove si andrà ad esplorare come qualcuno, anche da lontano, può rendere la vita più felice per le persone che ama. Mahershala Ali interpreterà il ruolo principale di Milo.

La produzione del film inizierà in primavera e al momento Apple non ha annunciato i tempi per il rilascio su Apple TV+. L’azienda ha però confermato che il film sarà disponibile anche al cinema.

“La sceneggiatura di Benjamin Cleary per Swan Song si è immediatamente connessa con il nostro modo di intendere le cose“, ha dichiarato Matt Dentler, responsabile Feature Development and Acquisitions di Apple. “Non vediamo l’ora di unire la visione di Benjamin insieme al talento innegabile di Mahershala per consegnare al pubblico di tutto il mondo questa storia fortemente stratificata“.

Ricordiamo che il primo grande film di Apple TV+, The Banker, sarà disponibile dal 20 marzo.