Il libro di Tom Sadowski si intitola App Store Confidential e, secondo Apple, conterrebbe segreti commerciali di grande valore per l’azienda.

Tom Sadowski è l’ex responsabile dell’App Store tedesco e quindi conosce bene tutte le pratiche adottate da Apple per gestire lo store, ad esempio per quanto riguarda le approvazioni, i rifiuti e tutti i rapporti con gli sviluppatori terzi. Anche per questo motivo, Apple ha immediatamente intrapreso una battaglia legale per impedire la pubblicazione di App Store Confidential, libro che potrebbe contenere segreti commerciali che non devono essere condivisi.

AGGIORNAMENTO – Apple ha pubblicato una dichiarazione in merito alla vicenda:

Apple da tempo promuove una stampa libera e sostiene autori di ogni tipo. Ci rammarichiamo del modo in cui questa persona, che è stata a lungo dipendente Apple, abbia violato il nostro rapporto di lavoro, e le sue azioni non ci hanno lasciato altra scelta se non quella di porre fine al suo impiego – una decisione concordata con i rappresentanti dei lavoratori. Tutti i lavoratori dovrebbero avere la ragionevole aspettativa che le regole di impiego siano applicate in modo equo e corretto e tutte le aziende dovrebbero avere la ragionevole aspettativa che le loro pratiche aziendali siano mantenute riservate.

Il libro, pubblicato da Murmann Verlag ad Amburgo, è una testimonianza personale dell’ex manager Tom Sadowski, che ha lavorato in Apple fino a novembre 2019. L’autore nega la divulgazione di segreti commerciali nel suo libro.

Una lettera inviata dagli avvocati di Apple chiede a Sadowski e al suo editore di interrompere le vendite del libro, di ritirare tutte le copie in circolazione e di distruggere tutti i manoscritti, sostenendo che l’autore ha violato gli accordi e il contratto firmato con Apple.

La descrizione ufficiale del libro è la seguente:

In “App Store Confidential”, Tom Sadowski, che è stato l’ultimo responsabile del business delle app in Germania, Austria e Svizzera, offre interessanti spunti sull’economia delle app. In che modo un’app nello store ha successo e può arrivare tra le “App of the Year”? Quali cose da fare e da non fare quando si lavora con Apple? E come funziona il tutto per il gigante della Silicon Valley, attorno al quale sono basati miti e leggende? Tom Sadowski emerge dall’ombra del gruppo e racconta onestamente e direttamente la sua strada verso Apple, le sue esperienze personali nel settore delle app e gli incontri con il CEO di Apple Tim Cook. “App Store Confidential” è uno sguardo interno dietro le quinte della società che ha cambiato per sempre le nostre vite con iPhone, iPad, App Store e Co.

Vedremo ora cosa deciderà di fare l’autore del libro e se si andrà in tribunale.