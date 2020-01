Apple ha condiviso la storia di un membro del team Apple che sta “dando alle persone bisognose nuovi inizi.” La storia si concentra specificamente sulla società no profit Saints of Steel.



La società no profit Saints of Steel è stata fondata nel 2016 da Jaz Limos, manager dell’Apple Park Visitor Center, dopo aver condiviso un pasto con un senzatetto che era in realtà suo padre. Saints of Steel è una barberia pop-up senza scopi di lucro, progettata per le persone in cerca di “lavoro, alloggio e un nuovo inizio“.

In qualità di CEO e fondatore della nuova organizzazione, Limos avrebbe creato Saints of Steel da zero, con il pieno supporto della sua famiglia Apple. Nel suo primo anno, l’organizzazione è stata quasi interamente finanziata da volontari e donazioni da parte di Apple.

Il nostro consiglio di amministrazione, quando abbiamo iniziato, era composto principalmente da dipendenti Apple che si sono rimboccati le maniche. Abbiamo visto il potere di Benevity e del programma di incontri aziendali, perché ha finanziato la maggior parte di questo programma.

Apple afferma che l’80% del primo anno di donazioni di Saints of Steel proviene da Benevity, la piattaforma di donazioni aziendali. Il 74% di queste donazioni proveniva da dipendenti Apple.

Lisa Jackson, vicepresidente Apple per le iniziative ambientali, sociali e politiche ha spiegato:

Abbiamo una missione qui in Apple, cambiare il mondo in meglio e restituire il meglio alle comunità in cui viviamo e lavoriamo. I dipendenti Apple come Jaz incarnano questa cultura del dare ogni giorno. Condividiamo un profondo impegno nei confronti delle nostre comunità locali e facciamo il possibile per fare del bene.

Potete leggere la storia completa qui.