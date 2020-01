Apple TV+, siglato accordo con l’ex CEO di HBO Richard Plepler

Colpo grosso in casa Apple sul fronte dei servizi multimediali. Dopo un primo riassestamento del team dietro ad Apple TV+, l’azienda di Cupertino ha deciso di sfoderare l’artiglieria pesante assicurandosi le prestazioni di Richard Plepler, ex presidente e CEO di HBO.

Secondo quanto rivelato oggi dal New York Times l’ex dirigente di HBO, dimissionario a sorpresa nel febbraio dello scorso anno, avrebbe accettato la corte dell’azienda di Cupertino allo scopo di produrre serie TV di altissimo profilo in esclusiva per la piattaforma Apple TV+. L’accordo prevede una durata di cinque anni nei quali Plepler lavorerà a contatto con Zack Van Amburg e Jamie Erlich, già attivamente impegnati con Apple in occasione delle serie TV facenti parti dell’offerta di lancio del servizio.

Colpo notevole quello di Apple se pensiamo che la leadership di Plepler ha fruttato ad HBO più di 160 Emmy e serie TV del calibro de “Il Trono di Spade“, “Big Little Lies” e “Veep“. Tale annuncio avrà sicuramente un notevole impatto nel mondo dei servizi multimediali, un lotta senza esclusione di colpi con interpreti notevolmente agguerriti del calibro di Netflix, Amazon, Disney e tanti altri.

Apple ha insomma calato la mano migliore e staremo a vedere se l’esperienze e le grandi capacità di Plepler saranno in grado di portare Apple TV+ sempre più in alto in termini di qualità dei contenuti e numero di abbonati.