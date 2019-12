Dieci anni di prodotti, ecco i migliori prodotti Apple della decade

Il 2020 è ormai alle porte ed è tempo di tirare le somme sull’operato di Apple nella decade ormai al termine. Nel corso di questi dieci anni l’azienda di Cupertino ha sfornato tantissimi prodotti, molti dei quali hanno lasciato un segno indelebile non solo all’interno della line-up di Apple ma anche nel mercato della tecnologia, diventando veri e propri punti di riferimento anche per la concorrenza.

iPhone 4

Rilasciato ormai nel lontano 2010, iPhone 4 è il quarto modello di iPhone e probabilmente uno dei più apprezzati in termini di design. Con iPhone 4 l’azienda di Cupertino abbandona la plastica per passare a materiali più nobili e piacevoli al tatto come l’acciaio ed il vetro, che ricopriva la backcover del prodotto. Il risultato è stato un prodotto all’epoca moderno e compatto, idolatrato ancora oggi come uno dei migliori iPhone mai presentati da Apple nonostante il ben noto problema dell’antenna gate che portava alcuni modelli a perdere il segnale se impugnato in un determinato modo (difetto successivamente corretto con il successivo iPhone 4S). Tale difetto non ha tuttavia scalfito l’affetto che gli utenti Apple ancora provano per questo prodotto, dal design indiscutibilmente elegante e che secondo recenti rumors potrebbe essere ripreso da Apple in futuro sui prossimi iPhone.

iPhone 6

iPhone 6, presentato nel 2014, ha rappresentato un’altro importante punto di svolta per quanto concerne la gamma iPhone, portando un design dalle linee più morbide che hanno sensibilmente tracciato la via per i futuri modelli. Questo iPhone è stato commercializzato anche nella variante Plus dotata non solo di una diagonale schermo maggiore (5,5 pollici contro i 4,7 del modello più compatto) ma anche di una fotocamera posteriore stabilizzata otticamente, elemento che ha migliorato sensibilmente la resa fotografica del dispositivo.

iPhone X

Nella hall of fame dei migliori prodotti Apple è impossibile non menzionare anche iPhone X, uno dei dispositivi più recenti ed importanti della storia recente di Apple. iPhone X ha segnato una netta spaccatura con il passato, rimuovendo l’iconico pulsante Home per fare spazio ad un display borderless decisamente moderno. Per sopperire alla mancanza del pulsante Home l’azienda di Cupertino ha pensato ad un pratico sistema di controllo basato su gestures, che hanno notevolmente rivoluzionato l’interazione con il dispositivo. Con iPhone X arriva il notch, la famosa “tacca” del display indispensabile per l’introduzione dell’innovativo sistema di sblocco tramite il volto Face ID; proprio questo tratto distintivo del display ha avuto un notevole impatto nel mondo degli smartphone, facendo la sua comparsa in quasi tutti i prodotti della concorrenza.

AirPods

Indiscutibilmente uno dei prodotti più rivoluzionari presentati da Apple in questa decade, vero e proprio apripista di un trend di mercato. Gli innovativi auricolari di Apple si sono imposti sul mercato per l’innovativa esperienza di ascolto totalmente wireless, con tutti benefici derivanti in termini di praticità d’uso. Con questi auricolari l’azienda di Cupertino ha introdotto il chip W1, in grado di offrire una connessione stabile e senza latenza; grazie a tale chip l’azienda ha saputo offrire una continuità d’ascolto senza precedenti, semplificando sensibilmente il cambio della sorgente di riproduzione. Non serve troppo dilungarsi sull’importanza di questo prodotto… Basta dare un’occhiata al mercato degli auricolari odierno per capire l’importanza strategica degli AirPods e l’innovazione da essi introdotta.

Apple Watch Serie 4

Non ti rendi conto della sua importanza fino a quando non lo indossi. Apple Watch è un prodotto che ha affrontato una lenta e graduale maturazione, che lo ha portato a cannibalizzare in maniera importante il mercato degli indossabili. Parlare oggi di smartwatch significa inevitabilmente citare Apple Watch come indiscusso leader del mercato, non solo in termini di vendite ma anche in termini funzionali. Lo smartwatch di Apple è l’inseparabile amico del nostro iPhone ma sopratutto un avanzatissimo strumento per tracciare attività fisica e parametri vitali. Apple Watch Serie 4 è indiscutibilmente il modello che ha segnato la maturazione, non solo in termini di design ma anche funzionali grazie all’innovativo sensore in grado di tracciare un vero e proprio elettrocardiogramma per individuare sintomi di fibrillazione atriale. E’ inutile trovare rigiri di parole; chi prova Apple Watch difficilmente riuscirà a privarsene.

iPad

Presentato dal compianto Steve Jobs nel 2010, iPad è stata una delle grandi intuizioni di Apple di questa decade. Questo dispositivo ha infatti inaugurato di fatto il mercato dei tablet così come lo conosciamo adesso, ovvero un prodotto pensato come una pratica alternativa al PC sotto molti aspetti. Nel corso degli anni Apple ha rinnovato costantemente il proprio tablet, portandolo alla grande maturazione che lo pone oggi come l’indiscusso re del mercato tablet. Nonostante i limiti dettati dal software, è impossibile non sottolineare la grandissima importanza storica di questo prodotto.

iPad Pro

E’ il modello più recente e senza alcun dubbio quello più rivoluzionario nel corso degli anni. Il recente iPad Pro segue infatti la stessa filosofia costruttiva di iPhone X grazie al display borderless, l’innovativo sistema di controllo mediante gestures e lo sblocco 3D con volto Face ID. Con il recente rilascio di iPad OS 13 l’azienda di Cupertino ha colmato tantissime lacune software di questo prodotto, ponendolo ad oggi come una vera alternativa al Mac. Dotato di elevatissime prestazioni hardware, iPad Pro trova nella Apple Pencil di seconda generazione una fedelissima compagna di lavoro per tutti gli amanti della grafica e non solo. Molto importante anche l’introduzione dello standard di connessione USB-C, scelta che ha portato maggiore compatibilità con accessori di terze parti.

MacBook Pro 2012

Il MacBook Pro è un’altro prodotto che ha subito negli anni una graduale maturazione (con purtroppo qualche piccolo tonfo come i recenti modelli e le loro maledette tastiere). Difficile insomma non citare uno dei MacBook Pro indiscutibilmente migliori mai prodotti da Apple. Con il MacBook Pro 2012 l’azienda ha sfornato un prodotto la cui compattezza è senza dubbio uno dei punti di forza ma il grande passo in avanti arriva dal display grazie all’introduzione del display retina, sicuramente un netto passo avanti rispetto alla precedente generazione. Apple ha quasi sempre rinnovato annualmente la propria linea di computer portatili ma quello del 2012 è senza dubbio uno dei modelli meglio riusciti della decade.

Mac Pro 2019

Come mai uno degli ultimi prodotti presentati da Apple è stato inserito in questa particolare selezione? Semplicemente perchè il nuovo Mac Pro 2019 si presenta come il grande ritorno del concetto di modularità tanto caro ai professionisti, quella modularità che è venuta a mancare con il suo predecessore e che riporta questa linea di Mac all’attenzione di molti professionisti, colpevolmente lasciati troppo in disparte con prodotti chiusi nella loro configurazione hardware. Certo il costo di questo gioiellino è notevole ma è fuori discussione che Mac Pro sia un gradito e per certi versi quasi insperato ritorno alle origini, una scelta che riavvicinerà molti professionisti al mondo Mac.

Ma ora è giunto il vostro turno. Quali sono secondo voi i migliori prodotti Apple dell’ultima decade? Fateci sapere le vostre impressioni nei commenti.