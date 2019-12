Google ha condiviso la lista delle parole più ricercate dell’anno, con l’iPhone 11 che si classifica al quinto posto su base mondiale nel 2019.

I primi cinque posti sono occupati dalle parole “India vs South Africa”, “Cameron Boyce“, “Copa America“, “Bangladesh vs India” e, appunto, “iPhone 11“. Negli Stati Uniti, “Disney Plus” è stato il termine più ricercato in assoluto, mentre “iPhone 11” si è classificato al nono posto.

Nessun altro smartphone ha raggiunto le prime 10 posizioni nei termini di ricerca di tendenza di Google, né negli Stati Uniti, né nel resto del mondo.

In Italia, le prime cinque posizioni sono occupate da “Nadia Toffa, “Notre Dame”, “Sanremo”, “Elezioni europee” e “Luke Perry”. Nessun prodotto tecnologico ha raggiunto le prime 10 posizioni in Italia.