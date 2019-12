Apple fa sapere di aver acquistato dalla Elysis il primo lotto di alluminio privo di carbonio, come confermato in queste ore da Reuters.

Nel maggio del 2018, Apple annunciò di aver contribuito a far avviare una collaborazione tra due dei maggiori produttori di alluminio del mondo, Alcoa e Rio Tinto, per avviare un nuovo processo di fusione dell’alluminio privo di carbonio. Insieme, le società formarono una joint venture chiamata Elysis, lavorando per sviluppare ulteriormente la tecnologia brevettata.

Oggi, Apple ha fa sapere di aver acquistato da Elysis il primo lotto commerciale di alluminio privo di carbonio. L’alluminio verrà spedito da una struttura di Pittsburgh e sarà utilizzato in prodotti non ancora specificati. Sappiamo che iPhone, iPad, Mac e molti altri dispositivi Apple utilizzano l’alluminio.

“Per oltre 130 anni, l’alluminio – un materiale comune a tanti prodotti che i consumatori usano quotidianamente – è stato prodotto allo stesso modo. Tutto questo sta per cambiare“, ha dichiarato Lisa Jackson, responsabile Apple per l’ambiente.

Alcoa e Rio Tinto mirano a commercializzare il processo di fusione privo di carbonio a partire dal 2024. Se completamente sviluppato e implementato, Apple spiega che questa sistema eliminerà le emissioni dirette di gas serra dal tradizionale processo di fusione dell’alluminio sviluppato oltre 130 anni fa.

Il processo è il risultato di decenni di ricerca ed è descritto da Apple come l’innovazione più significativa nel settore dell’alluminio da oltre un secolo.