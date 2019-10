Apple, ecco il nuovo spot dedicato alla privacy

Da alcuni mesi Apple ha avviato una campagna promozionale incentrata su diversi mini spot pubblicitari, pensati per focalizzare l’attenzione dell’utenza su alcuni degli aspetti più rilevanti dei propri prodotti. Al centro del nuovo spot rilasciato oggi da Apple ritorna la privacy su iPhone.

Come ben sappiamo l’azienda di Cupertino ha sempre fatto della tutela della privacy uno dei suoi cavalli di battaglia e nel nuovo spot di circa un minuto ci viene offerta una panoramica di una città in tutti i suoi dettagli fino ad arrivare ad una ragazza con in mano un iPhone 11 Pro Max; una voce narrante ci ricorda nel corso del video la grande importanza della privacy e della tutela dei nostri dati personali.

La voce ci ricorda di quante informazioni personali siano contenute all’interno del nostre telefono rispetto ad altri ambienti come la nostra casa o il mondo che ci circonda, un preziosissimo aggregato di informazioni sensibili sempre in tasca che necessita di grande attenzione. Lo slogan finale vede la privacy non come qualcosa da mettere in discussione ma come qualcosa di semplice, comprensibile e sopratutto capace di tutelare ognuno di noi.

Per l’azienda di Cupertino la privacy è insomma un argomento estremamente sensibile, meritevole della massima attenzione. E voi che rapporto avete con la privacy e la tutela dei vostri dati personali?

