Inizia una nuova avventura nel fantastico mondo dei Digimon con il titolo “Digimon ReArise”, gioco pubblicato dalla nota casa Bandai Namco.

Oggi vogliamo segnalarvi il divertente gioco per iPhone e iPad intitolato Digimon ReArise. Il download da App Store necessità poco più di 450 MB, richiede iOS 10.0 per poter funzionare correttamente sui nostri iDevices ed è stato classificato ideale a partire dal dodicesimo anno di età.

Nel fantastico mondo Digimon è apparso Herissmon e con lui una misteriosa forza che non lascia presagire nulla di buono! Ha così inizio la storia di Digimon ReArise [link App Store – Prezzo GRATIS!], affascinante gioco che vi immergerà nel fantastico mondo dei Digimon e Tamers, protagonisti che vedrete crescere e rafforzare la loro amicizia. Sarà tuo compito interagire con loro durante la varie missioni, potrai connetterti con altri dominatori e lavorare ad obiettivi comuni. Creerai una squadra Digimon personalizzata, dovrai dimostrare la tua potenza in scontri 5 Vs 5 in tempo reale, combattimenti diretti nel Battle Park e tanto altro ancora. Rafforza le tue abilità allenandoti con costanza, prenditi cura del tuo Digimon, ascolta le sue richieste, sblocca nuovi percorsi, cresci sempre più forte e cerca di giungere alla “Mega Digivolve“. Anche se reperibile gratuitamente da App Store, all’interno troverete un’apposita sezione “in-app” in cui poter effettuare eventuali acquisti.