Apple ha siglato un accordo con Monica Beletsky, tra le più apprezzate produttrici e sceneggiatrici di serie TV al mondo. Il suo arrivo dovrebbe portare alla creazione di diversi contenuti originali per Apple TV+.

L’accordo pluriennale dimostra come Apple si stia muovendo bene nel mercato dei contenuti video originali, visto che Monica Beletsky è una produttrice e sceneggiatrice di altissimo profilo che va ad unirsi ad un team già pieno di talenti di fama mondiale. Tra i suoi lavori ci sono serie come Fargo, Parenthood e Friday Night Lights.

L’accordo prevede che la Beletsky sviluppi e produca nuove serie in esclusiva per Apple TV+. Tra l’altro, in passato la produttrice ha lavorato già con altre persone che ora fanno parte del team Apple, come Jason Katims e Kerry Ehrin.

Ricordiamo che Apple TV+ sarà disponibile per tutti dall’1 novembre.