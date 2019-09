Charlie Hunnam sarà il protagonista della serie TV Apple “Shantaram”

L’attore Charlie Hunnam entra a far parte del cast della serie TV Apple “Shantaram”, che debutterà su Apple TV+ probabilmente nel 2020.

La serie è l’adattamento televisivo del romanzo “Shantaram” pubblicato nel 2003 da di Gregory David Roberts. Shantaram è la storia di un latitante, basata sull’esperienza dell’autore (ex rapinatore, eroinomane, evaso dal carcere di Pentridge e rifugiatosi in India), in fuga a Bombay. Si racconta di questo uomo che apre un piccolo ambulatorio gratuito in uno slum del terzo mondo, lavora per il principale boss della mafia di Bombay, opera come riciclatore di denaro sporco e come “soldato di strada”. L’uomo si guadagnerà il soprannome di Shantaram, che in lingua marathi significa “uomo di pace” ovvero “uomo della pace di Dio”.

Charlie Hunnam dovrebbe vestire i panni del protagonista. Lo sceneggiatore di “American Hustle” Eric Warren Singer sarà lo showrunner e il produttore esecutivo della nuova serie Apple.

Non è ancora chiaro quando “Shantaram” sarà disponibile su Apple TV +, ma poiché le riprese non sono ancora iniziate è probabile che se ne parlerà a fine 2020.