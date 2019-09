Cosa nasconde il messaggio nel “Blue screen of death” di Apple?

Nel video “Apple event in a flash” che riassume in due minuti le principali novità presentate dall’azienda durante il keynote del 10 settembre è presente anche un piccolo easter egg “dedicato” a Microsoft.

La famosa “Blue screen of death” tanto nota agli utenti PC è stata inserita da Apple nel video nel momento in cui si parla della comparazione tra la potenza del nuovo iPad entry-level e quella dei laptop Windows più venduti.

Oltre al riferimento alla più famosa schermata di errore nel mondo dell’informatica, l’immagine contiene anche un codice ASCII che, se tradotto, ci svela questa frase:

So you took the time to translate this? We love you