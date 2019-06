Apple lancerà il programma “Apple Watch Limited Grant Program” nel 2019 per aiutare le istituzioni che desiderano utilizzare i frameworks ResearchKit e CareKit ed incoraggiare ancora di più le ricerche sulla salute.

Annunciato durante la sessione “ResearchKit e CareKit Reimagined” alla WWDC 2019, il software engineer di Apple Srinath Tupil Muralidharan ha rivelato che Apple ricevere regolarmente domande dai ricercatori su come iniziare a sfruttare le loro piattaforme. In alcuni casi, ad Apple sono arrivate anche proposte da istituti di ricerca che hanno richiesto sovvenzioni hardware.

Per il 2019, Apple sta lanciando il programma “Apple Watch Limited Grant Program“, che fa parte di un Investigator Support Pilot sviluppato dal produttore di iPhone. Il programma sarà attivato in autunno ed includerà un semplice processo di sottoscrizione e darà la priorità agli studi che “promuovono la scienza e aiutano le persone a vivere una vita più sana sfruttando” l’ecosistema Apple.

Per l’autunno è anche in cantiere una riprogettazione del sito web ResearchKit e CareKit, che conterrà ulteriori informazioni sui framework. I lettori saranno anche in grado di ottenere informazioni dagli utenti che già utilizzano ResearchKit e CareKit e ottenere maggiori dettagli sul programma di supporto di Investigator.

Gli SDK aggiornati per ResearchKit e CareKit sono ora disponibili su GitHub, con una versione stabile prevista per il mese di settembre.