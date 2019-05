Apple stila una lista di location per il primo Apple Store in India

Apple ha finalmente stilato una lista di tutte le possibili location per il primo e attesissimo Apple Store in India.

Come riportato da Bloomberg, la lista include tutte zone turistiche e di alto livello a Mumbai, equiparabili alle location dei più iconici Apple Store al mondo, come quelli sulla Fifth Avenue a New York, a Regent Street a Londra, o sugli Champs-Elysees a Parigi. La decisione finale sarà presa in poche settimane.

In India, Apple rappresenta solo l’1% nel mercato smartphone, tanto da occupare l’11° posto tra i vari produttori.

L’apertura di un primo Apple Store dovrebbe consentire all’azienda di essere più presente in loco e di incrementare le vendite anche grazie ad imponenti campagne di marketing. Tra l’altro, Apple sta avviando la produzione di diversi iPhone nel paese, proprio per poter avere agevolazioni fiscali e vendere i dispositivi a prezzi più vantaggiosi.