Rumble Stars, il calcio come non lo avete mai visto

Su App Store sono presenti diversi titoli arcade dedicati allo sport più amato del mondo, il calcio. Tuttavia quello di cui vi parliamo in questo articolo è un gioco davvero molto particolare nelle sue meccaniche di gioco; ecco a voi Rumble Stars.

In questo titolo a giocare a calcio non saranno dei semplici calciatori qualunque bensì dei simpatici animaletti che renderanno le vostre partite un vero spasso. Ogni animaletto, denominato Rumbler, presenta caratteristiche uniche che possono essere utilizzate in solitaria oppure in combo con altri Rumbler per elaborare una strategia di attacco e segnare i tre goal necessari a vincere l’incontro.

Per vincere dovrete insomma usare la furbizia nel creare le vostre strategie offensive ma anche costruire la vostra squadra perfetta, miscelando con attenzione i vostri Rumbler per costruire le vostre tattiche. Ovviamente nel corso del tempo sarà possibile sbloccare nuovi epici Rumbler per creare una squadra invincibile.

Il gioco consente anche di sfidare online i vostri amici ma anche avversari scelti casualmente, mettendovi alla prova nella difficile scalata delle classifiche mondiali.

Rumble Stars è disponibile gratuitamente su App Store con la possibilità di accelerare la vostra crescita all’interno del gioco mediante acquisti in-app. Il titolo è disponibile su iPhone 5 e versioni successive e iPad 2 e iPad mini (2a generazione) e versioni successive.

