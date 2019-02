In un GIF la scalata di Apple negli ultimi 18 anni

Apple è in cima a molte classifiche, da quelle della fedeltà dei clienti a quelle per la qualità dell’assistenza, passando ovviamente per la classifica dei brand con il più alto valore al mondo. Una scalata incredibile maturata solo negli ultimi 18 anni.

Si parte dal 2000, quando era Coca-Cola a regnare incontrastata in cima a questa classifica dei brand con la più alta capitalizzazione al mondo, seguita da Microsoft e IBM. Apple, a quei tempi, era molto indietro tanto da non essere nemmeno nei primi 10.

Le cose iniziano a cambiare nel 2007 prima e nel 2010 poi, con il lancio del primo iPhone e del primo iPad. Due eventi, però, che ancora non fanno comparire Apple nei primi 10 di questa classifica.

Dal 2012, ecco che il logo Apple fa capolino e inizia a salire pian piano, dal lancio dell’iPhone 4s in poi. Il primo posto viene raggiunto nel 2013 e non sarà più abbandonato.

