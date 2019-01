Apple è la “World’s Most Admired Companies” secondo Fortune

Malgrado i problemi delle ultime settimane, Apple si posiziona ancora una volta al primo posto nella classifica annuale di Fortune dedicata alle aziende più ammirate al mondo.

Per il 12° anno consecutivo, Apple vince la classifica “World’s Most Admired Companies“ di Fortune. L’azienda di Tim Cook si posiziona al primo posto davanti ad Amazon, Berkshire Hathaway, The Walt Disney Company e Starbucks. Le “rivali” Microsoft, Google e Samsung si classificano rispettivamente al sesto, settimo e cinquantesimo posto.

Apple ha vinto in tutte le categorie: innovazione, qualità della gestione, responsabilità sociale, utilizzo dei beni aziendali, solidità finanziaria, competitività globale e qualità dei prodotti e servizi.

Le classifiche sono state redatte da 3.750 dirigenti, analisti, direttori ed esperti di vari settorei, che hanno selezionato le 10 aziende che “ammirano maggiormente” in ogni categoria.

E tu, quale azienda avresti scelto?