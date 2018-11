Criminal Minds: il gioco ufficiale della nota serie TV arriva su App Store

Arriva su App Store il gioco ufficiale dedicato all’omonima serie TV intitolata “Criminal Minds”. La squadra scelta di profiler dell’FBI ha bisogno del tuo aiuto!

E’ richiesto il tuo intervento nelle nuove missioni Criminal Minds, gioco ufficiale della nota serie TV realizzato per dispositivi mobili. Graficamente compatibile sia con iPhone che iPad, l’app necessita di iOS 9.0 o versioni successive per poter essere installata, poco più di 540 MB per il download e risulta ideale a partire dal dodicesimo anno di età.

In Criminal Minds [link App Store – Prezzo GRATIS!] dovrai unirti alla famosa squadra scelta di profiler dell’FBI, l’Unità di Analisi Comportamentale. Il game ufficiale ti metterà al centro di una storia intensa e drammatica che ti terrà con il fiato sospeso. Sarai tu a guidare le indagini per rintracciare i serial killer più brutali al mondo, affiancato ovviamente alla famosa squadra BAU che comprende gli agenti Rossi, Prentiss, Reid, J.J., Garcia, Lewis, Alvez e Simmons. Una continua lotta contro il tempo e non sarà affatto facile risolvere le varie missioni. Le tue scelte saranno fondamentali per l’esito del lavoro, analizzare i sospetti e le scene del delitto, la completa gestione della squadra BAU, bloccare i killer prima che riescano a commettere altri delitti… L’esito delle missioni sarà affidato a te!

Esattamente come avviene anche nella famosa serie TV, ogni caso avrà obiettivi unici e incarichi che ti aiuteranno ad eseguire un’analisi comportamentale, dare la caccia e catturare il soggetto ignoto. Sarai nominato detective dell’FBI, potrai immergerti nel misterioso universo di Criminal Minds, avrai il compito di gestire al meglio il tuo tempo per indagare sui vari delitti, giocare nuovi livelli per sbloccare nuove diverse esperienze di gioco ed ottenere distintivi, potrai selezionare e accoppiare i personaggi in base alle loro peculiarità e abilità investigative.

