Apple celebra il VoiceOver raccontando la storia del veterano Scott Leason

Apple ha pubblicato una nuova storia che mostra ancora una volta come gli sforzi dell’azienda nell’ambito dell’accessibilità abbiano una valenza importante nel mondo reale.

Apple spiega che la funzione di accessibilità VoiceOver aiuta le persone non vedenti a leggere molto meglio rispetto a qualsiasi altro sistema concorrente. Sempre più persone con problemi alla vista sfruttano VoiceOver per leggere i contenuti presenti sullo schermo, come dimostra la storia di Scott Leason, un veterano che ha perso la vista, ma che regolarmente nuova e usa il suo surf al largo della Mission Beach a San Diego:

Scott Leason è un mattiniero. Dalle 5:30 del mattino, controlla la sua posta elettronica, i social media, le notizie e il meteo. Esamina i report meteorologici sul surf tramite l’app Surfline sul suo nuovo iPhone XR, preparandosi per la giornata. Prima che il sole si alzi, si è prepara per la sua consueta sessione al Mission Bay Aquatics Center di San Diego, dove farà surf a Mission Beach. E lo fa senza poter vedere lo schermo.

Apple spiega che Leason è stato accecato per colpa di un ladro che lo colpì al volto. Grazie alle tecnologie offerte da Apple, il veterano è stato in grado di imparare in poco tempo come sfruttare al meglio l’iPhone anche senza la vista.

Queste le parole del suo istruttore di surf: “La prima volta che ha preso un iPhone e ha usato VoiceOver, gli ho chiesto di mostrarmelo perché per me l’iPhone poteva essere utilizzato solo con i tanti tocchi, e non certo tramite una voce che parla a raffica. Ma quando mi ha mostrato tutte le cose che poteva farci, ho capito che aveva imparato in pochissimo tempo e che praticamente poteva fare tutto quello che faceva prima sul suo iPhone”.

Lo stesso Leason dice che non potrebbe più fare a meno del suo iPhone: “Sono indipendente. Questo è il miglior modo per descrivere l’iPhone: indipendenza”.

Per restare sempre aggiornato sul tema di questo articolo, puoi seguirci su Twitter, aggiungerci su Facebook o Google+ e leggere i nostri articoli via RSS. Iscriviti al nostro canale YouTube per non perderti i nostri video!