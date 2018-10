Brevetto Apple: convertitori di potenza per batterie ad alta tensione per auto sportive

Non è più una novità leggere di notizie che vedono Apple impegnata nel trovare soluzioni e alternative inerenti il mondo delle auto. Ultime news suggeriscono che Apple sia interessata alla creazione di convertitori di potenza per batterie ad alta tensione, destinati alle auto sportive.

Non solo iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV, iOS, macOS, Apple Music, ecc., ma anche il mondo che circonda le auto. Secondo ultime news, Apple sta cercando di creare convertitori di potenza per batterie ad alta tensione destinati alle auto sportive. Un progetto, che farebbe parte del Project Titan, che produrrebbe migliorie per auto e anche altri veicoli.

In particolare Apple si sta impegnando nel perfezionare i sistemi di trasferimento dell’energia utilizzati nei veicoli elettrici, per far funzionare le apparecchiature a bassa potenza. Lo scorso giovedì è stata pubblicata, dall’ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti, la domanda di brevetto Apple per “Converter Architecture”, in cui si discute come la potenza di una fonte ad alta tensione possa essere convertita ad una tensione inferiore.

I veicoli elettrici ed ibridi sono solitamente alimentati da una batteria ad alta tensione (oppure da un’altra fonte) necessaria principalmente per muovere l’auto. La stessa fonte, però, deve alimentare anche componenti e sottosistemi, come aria condizionata, cruscotto e controller della batteria. A tale scopo vengon sfruttati molto i convertitori, utili per convertire l’alta tensione in una più bassa. Ed è proprio qui che secondo Apple bisognerebbe agire diversamente, utilizzando un convertitore multiplo a corrente continua per gestire l’intera attività, affiancato ad un con un convertitore CC-CC non regolato che trasforma una sorgente iniziale ad alta energia in una tensione inferiore. Tale carico viene poi passato ad un secondo convertitore DC-DC regolato, che avrà il compito di regolare nuovamente la tensione.

Successivamente, una seconda fonte di energia a bassa tensione, ad esempio una batteria, potrebbe essere collegata al convertitore regolato per essere continuamente ricaricata. Nel caso in cui la potenza fornita al convertitore regolato non raggiunga livelli accettabili, la seconda fonte di energia potrebbe essere utilizzata per integrare la potenza ricevuta dal primo. Di seguito il sistema proposto da Apple nella domanda di brevetto “Converter Architecture“:

Ricordiamo comunque a tutti i nostri utenti che l’esistenza di un brevetto non significa assolutamente che tale idea verrà necessariamente utilizzata in futuro. Tuttavia, fonti simili riconducono al famoso “Project Titan di Apple“, in origine considerato il progetto di un veicolo apparentemente orientato verso i sistemi di guida autonoma. Nel brevetto odierno vengono anche suggeriti valori di alta e bassa tensione pari a rispettivamente 800 volt e 48 volt, valori solitamente riservati all’industria o a veicoli elettrici ad alte prestazioni. Telsa Model S, ad esempio, utilizza una tensione della batteria pari a 375 volt.

Attualmente non abbiamo informazioni certe sullo sviluppo di un’auto marchiata con il simbolo della mela, ma secondo l’analista Ming-Chi Kuo, Apple potrebbe presentare il proprio veicolo futuristico entro il 2023.

