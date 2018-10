Stardew Valley disponibile per il preordine su App Store

App Store è ormai sempre più terreno fertile di grandi titoli videoludici, moltissimi dei quali ereditati dal mondo PC o console come nel caso di Stardew Valley, presto in arrivo su App Store.

Dopo Life is Strange: Before The Storm e Civilization VI ecco un altro apprezzatissimo titolo che arriva su iOS in forma di porting, dopo essere uscito prima per PC e successivamente anche per console. Stardew Valley si tratta sostanzialmente di un titolo che vi richiede di gestire una fattoria allevando animali, coltivando diverse colture stagionali e sviluppando ulteriormente la struttura stessa per accrescerne le potenzialità.

Un gioco insomma relativamente semplice nelle sue meccaniche che ricalca sostanzialmente quanto visto con titoli come Animal Crossing. Una notizia estremamente positiva è dettata dalla totale assenza di acquisti in-app, con il titolo che avrà un costo una tantum di 8,99 euro e che già è possibile preordinare con data di rilascio fissata per il giorno 24 ottobre!

Il titolo è compatibile con iPhone, iPad e iPod Touch e richiede iOS 10 o versioni superiori. Se volete preordinarlo non dovete fare altro che recarvi a questo link. Visto l’altissimo apprezzamento ricevuto dai giocatori PC e console non vi resta che dargli una possibilità se siete amanti del genere.

