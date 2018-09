Disponibile tvOS 12, come installarlo su Apple TV

Il grande giorno è arrivato! tvOS 12 è ora finalmente disponibile al download ed in questa semplice guida vi illustriamo il procedimento per effettuare l’aggiornamento della vostra Apple TV.

Per prima cosa dovrete ovviamente accendere il vostro televisore e la vostra Apple TV e recarvi nel menù impostazioni tra i vari riquadri disponibili.

Un volta aperto il menù impostazioni scorrete con il trackpad del telecomando sino alla voce sistema

Una volta entrati nel sottomenù di sistema scorrete con il telecomando fino alla voce Aggiornamenti Software

A questo vi sarà sufficiente effettuare un click sulla successiva voce Aggiorna Software e confermare nel messaggio successivo per dare il via al download di tvOS 12 sulla vostra Apple TV! Una volta scaricato l’aggiornamento inizieranno le operazioni di installazione e dopo un riavvio il vostro dispositivo sarà finalmente aggiornato. Vi ricordiamo inoltre che nella stessa schermata è possibile abilitare il download automatico degli aggiornamenti ma data la sicura impazienza di suggeriamo di procedere manualmente.

Novità

Con tvOS 12, Apple TV 4K diventa un player certificato sia Dolby Vision sia Dolby Atmos e quindi in grado di offrire la spettacolare qualità cinematografica 4K HDR e un suono super avvolgente. Per quanto riguarda i salvaschermo con immagini aeree, Apple, in collaborazione con l’International Space Station National Lab e il centro per il progresso della scienza nello spazio degli Stati Uniti, ha annunciato nuove panoramiche aeree scattate dagli astronauti NASA, così gli utenti di Apple TV potranno godersi scene ancora più spettacolari filmate in 4K HDR. I salvaschermo con immagini aeree saranno anche più interattivi, permettendo agli utenti di vedere le informazioni del luogo visualizzato e sfogliare decine di scatti dall’alto.

Le altre novità:

con iOS 12, la password viene inserita automaticamente e in modo sicuro da iPhone e iPad a Apple TV, così gli utenti possono accedere facilmente alle app di Apple TV.

Apple TV Remote sarà aggiunto automaticamente nel Centro di Controllo su iPhone e iPad per tutti gli utenti di Apple TV, così potranno accedere velocemente ai controlli di Apple TV.

È anche possibile controllare Apple TV con sistemi di domotica quali Coltrol4, Crestron e Savant, o usando Siri per le ricerche vocali e i controlli.

Per tutti i dettagli vi invitiamo a leggere il nostro articolo dedicato. Vi ricordiamo inoltre che il nuovo aggiornamento è disponibile solo per Apple TV 4K ed Apple TV di quarta generazione. Buon download!

