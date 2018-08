Apple acquista i diritti per una serie TV su “Losing Earth”

Apple ha acquistato i diritti per sviluppare una serie TV basata sul popolare articolo del New York Times “Losing Earth: The Decade We Almost Stopped Climate Change”.

Scritto da Nathaniel Rich, Losing Earth è ben presto diventato uno degli articoli più letti e importanti degli ultimi anni per il New York Times. Il testo diventerà anche un libro che uscirà negli Stati Uniti entro fine anno.

L’articolo copre un periodo di 10 anni dal 1979 al 1989, un decennio in cui “l’umanità studiò la scienza del cambiamento climatico e arrivò sorprendentemente vicino alla ricerca di una soluzione, ma alla fine non riuscì ad agire per colpa di varie forze politiche“. In quel periodo, un piccolo gruppo di scienziati, attivisti e politici americani cercò di salvare il mondo dalle devastazioni e dai cambiamenti climatici prima che fosse troppo tardi. L’articolo è stato scritto dopo oltre 18 mesi di studi, report e interviste.

Per il New York Times, Losing Earth è un pezzo di giornalismo estremamente importante, che nel corso del tempo è stato letto da milioni di persone in tutto il mondo. Il giornale ha ricevuto dozzine di offerte, ma alla fine è stata accettata la proposta di Apple che ne farà una serie TV di stampo documentaristico.

La serie sarà prodotta da Anonymous Content, una società nota per film come “Spotlight”, “The Revenant”, “Collateral Beauty” e serie TV come “True Detective”, “Mr. Robot” e “13 Reasons Why”.

Rich sarà il produttore esecutivo della serie insieme a Steve Golin, fondatore di Anonymous Content.

