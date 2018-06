Might & Magic: Elemental Guardians disponibile su App Store

Ubisoft ha finalmente rilasciato il tanto atteso Might & Magic: Elemental Guardians, un nuovo RPG disponibile finalmente per dispositivi iOS.

Questo nuovo titolo vi porterà direttamente nel mondo di Might & Magic in un frenetico RPG strategico che vi porterà attraverso location favolose e terre incantate per collezionare tante fantastiche creature creature da far evolvere per formare una squadra di potenti combattenti da evocare in battaglia.

Potrete ovviamente ricreare il vostro alter ego, personalizzarlo e farlo salire di livello scegliendo tra 3 diverse accademie di magia come Materia, Chimera o Anima. Durante la vostra avventura potrete come detto prima collezionare diverse bestie e creature per farlo crescere, evolvere e utilizzarle in lotta nella vostra squadra. Non manca ovviamente anche una modalità di gioco online PvP, con la possibilità di risalire le classifiche mondiali e partecipare a diversi eventi alleandoti insieme ai tuoi amici in una gilda.

Il titolo promette davvero molto bene mostrando una cura grafica di alto profilo così come un’ottima apertura a futuri aggiornamenti e nuove implementazioni in grado di arricchire ulteriormente il gameplay.

Might & Magic: Elemental Guardians è disponibile in formato freemium, con diversi acquisti in-app che come sempre vi consentiranno di velocizzare la progressione in-game. Il titolo è inoltre compatibile con tutti i dispositivi dotati di iOS 9.2 o superiore.

LINK – Gratis

