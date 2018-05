Apre il nuovo headquarter di C&C Consulting a Bari!

Vi abbiamo parlato spesso di C&C Consulting, famosa catena di Reseller in Italia. Oggi apre a Bari il nuovo headquarter e Centro Assistenza Autorizzato Apple.

Dopo le numerose acquisizioni di altri Apple Premium Reseller in Trentino Alto Adige, Friuli Venezia-Giulia, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto da parte di C&C Consulting, apre da oggi a Bari in Viale Luigi Einaudi 29/a il nuovo centro operativo aziendale. Si tratta di una sede unica nel suo genere, in pieno stile Apple, e totalmente green.

Oltre gli uffici amministrativi e il centro assistenza, la sede ospita anche un centro Apple Solution Expert Education.

Come detto, la struttura è alimentata al 100% con energia geotermica e fotovoltaica, in linea con la filosofia green nella quale l’azienda ha sempre creduto, nell’assoluto rispetto dell’ambiente.

L’ambiente è davvero accogliente e anche se lo visiterete solo per assistenza ai vostri dispositivi, vi colpirà sicuramente. L’azienda ci assicura inoltre che ben presto ci saranno altre interessanti novità!

