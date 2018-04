Fortnite è ora disponibile per tutti anche senza invito

Dopo una prima fase ad invito, lo splendido Fortnite Battle Royale è ora giocabile da tutti gli utenti e senza alcun limite.

Fortnite Battle Royale sbarca su App Store e può essere scaricato gratuitamente. Il gioco richiede una connessione a Internet e iPhone 6S/SE, iPad Mini 4, iPad Pro, iPad Air 2, iPad 2017 con iOS 11 o successivo.

La versione per iOS presenta lo stesso gameplay, le stesse mappe e gli stessi contenuti aggiornati periodicamente della versione PC e console.

Questo gioco è ambientato ai giorni nostri, quando un’improvvisa tempesta in tutto il mondo fa scomparire il 98% della popolazione e le creature simili a zombi aumentano per attaccare tutti gli altri. Nel gioco è possibile partecipare alle singole missioni insieme ad altri tre giocatori, che cooperano su mappe generate a caso per raccogliere risorse, costruire fortificazioni attorno a obiettivi difensivi, proteggere i sopravvissuti e costruire armi e trappole per combattere gli zombie. I giocatori ottengono ricompense attraverso queste missioni per migliorare i loro personaggi.



