Tim Cook ricorda Steve Jobs nel giorno del suo compleanno

Il CEO di Apple Tim Cook ha voluto ricordare Steve Jobs in occasione di quello che sarebbe stato il suo 63esimo compleanno.

Il tweet pubblicato da Cook nella giornata di ieri è solo l’ultimo di tanti messaggi dedicato al co-fondatore di Apple nel corso degli ultimi anni.

Remembering Steve, our friend and leader, on his 63rd birthday: “The thing that bound us together at Apple was the ability to make things that were going to change the world.” We are forever bound to that goal — and to you, Steve. pic.twitter.com/rDvzR8s2F8

— Tim Cook (@tim_cook) February 24, 2018