Anche iHeartRadio arriva su Apple News, aumentando il numero di importanti editori che decidono di sposare la piattaforma Apple dedicata alle notizie.

A partire da oggi, nei paesi dove è attiva l’app News di Apple è possibile leggere tutti i contenuti editoriali di iHeartRadio. Le notizie di questa nuova fonte saranno ovviamente incentrate sulla musica, con news sempre aggiornate su album, artisti e concerti. iHeartRadio offre anche tante curiosità e gossip non legati solo al mondo della musica, ma anche a quelli dello spettacolo, dello sport e della politica.

Apple News è attualmente disponibile negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Australia su iPhone, iPad e iPod touch.

Per restare sempre aggiornato sul tema di questo articolo, puoi seguirci su Twitter, aggiungerci su Facebook o Google+ e leggere i nostri articoli via RSS. Iscriviti al nostro canale YouTube per non perderti i nostri video!