Blackview PlayPop 8: la console che trasforma il corpo nel controller

Durante IFA 2026, Blackview ha presentato PlayPop 8, una particolare console che trasforma il nostro corpo in un controller da gioco.

Si tratta di un piccolo dispositivo da collegare via HDMI a TV, monitor o proiettore. Una volta posizionati davanti alla fotocamera, è sufficiente iniziare a muoversi per interagire con quello che accade sullo schermo, quindi niente controller da impugnare, sensori da indossare o configurazioni particolarmente elaborate.

Tu sei il controller

Il cuore dell’esperienza è il sistema di 17-Point AI Full-Body Tracking, capace di rilevare 17 punti del corpo e tradurre in tempo reale movimenti come salti, spostamenti, gesti delle braccia e altre azioni all’interno dei giochi.

Anche la navigazione nell’interfaccia può essere gestita tramite gesti, riducendo ulteriormente la necessità di ricorrere a periferiche tradizionali, inoltre il multiplayer permette inoltre di coinvolgere fino a quattro giocatori contemporaneamente, rendendo PlayPop 8 particolarmente adatta al salotto e alle serate in famiglia.

La cosa interessante è che PlayPop 8 cerca di ribaltare il concetto tradizionale di sedentarietà davanti lo schermo: la TV rimane al centro dell’esperienza, ma per giocare bisogna alzarsi e muoversi.

Blackview propone sei categorie di contenuti che spaziano tra sport, racing, party game, fitness, casual e giochi dedicati alla famiglia, con cinque titoli iniziali gratuiti inclusi, ma a questi si aggiunge PlayPop GamePass, il servizio attraverso il quale sarà possibile accedere a un catalogo più ampio e in continua evoluzione. L’azienda parla di nuovi contenuti e aggiornamenti stagionali, con formule GamePass da 3 o 12 mesi.

L’obiettivo è evitare che PlayPop 8 diventi una console utilizzata soltanto per i pochi giochi presenti al lancio, trasformandola invece in una piccola piattaforma capace di crescere nel tempo.

Caratteristiche

Come accennato prima, PlayPop 8 può essere collegata tramite HDMI praticamente a qualsiasi schermo: dalla TV 4K del soggiorno a un monitor, fino a un proiettore utilizzato magari durante una festa o all’aperto. La console misura appena 76 x 76 x 76 millimetri e pesa circa 343 grammi, quindi può essere facilmente spostata da una stanza all’altra o portata con sé.

All’interno troviamo un processore Rockchip RK3576 octa-core, GPU Mali-G52 MC3, 8GB di RAM LPDDR4X e 128GB di memoria UFS 2.2, oltre a Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 e una fotocamera da 12 megapixel utilizzata per il tracciamento dei movimenti.

Per ottenere il rilevamento migliore Blackview consiglia una distanza di circa 1,5 metri durante il gioco individuale e tra 2 e 3 metri quando partecipano più persone.

La fotocamera c’è, ma l’elaborazione rimane locale

La presenza di una fotocamera costantemente rivolta verso il salotto rende inevitabile parlare di privacy, soprattutto per un prodotto pensato anche per i bambini.

Blackview dichiara che i dati utilizzati per il riconoscimento dei movimenti e il tracking dello scheletro vengono elaborati direttamente sul dispositivo, senza essere caricati nel cloud.

PlayPop 8 integra inoltre un otturatore fisico che permette di coprire direttamente l’obiettivo quando la console non viene utilizzata. È una soluzione semplice, ma certamente più rassicurante rispetto a un controllo esclusivamente software. Anche il brief fornito dal produttore sottolinea espressamente l’elaborazione locale e la presenza della chiusura fisica della fotocamera.

Gaming pensato soprattutto per la famiglia

PlayPop 8 non vuole competere sullo stesso terreno di PlayStation, Xbox o delle console portatili tradizionali, perché la proposta è differente: rendere il videogioco qualcosa di immediato, fisico e condiviso, abbastanza semplice da permettere a un bambino, a un genitore o a chi non utilizza normalmente una console di partecipare alla stessa partita.

È proprio nel salotto, nelle feste e nelle occasioni in cui più persone vogliono giocare insieme che questa formula sembra avere maggiormente senso, visto che sta proprio nell’esperienza condivisa tra generazioni uno dei punti centrali del prodotto.

Resta poi fondamentale la crescita del catalogo: in un prodotto di questo tipo, il sistema di tracking può essere tecnicamente valido, ma sono quantità e qualità dei giochi a determinare quanto spesso verrà effettivamente acceso dopo l’entusiasmo iniziale. La presenza del GamePass e la promessa di nuovi contenuti periodici vanno proprio in questa direzione.

Disponibilità di Blackview PlayPop 8

Blackview ha annunciato il lancio europeo di PlayPop 8 per metà settembre.

Per il mercato italiano il prodotto è disponibile su Amazon e sullo store ufficiale Blackview.

PlayPop 8 è quindi una proposta particolare in un mercato dove la maggior parte delle console continua a ruotare intorno al controller tradizionale, visto che prova a riportare al centro il movimento e, soprattutto, il gioco condiviso: meno pulsanti da imparare, meno tempo immobili sul divano e una barriera d’ingresso decisamente più bassa anche per chi non si considera un videogiocatore.

Articolo in collaborazione con Blackview.