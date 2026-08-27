Qual è lo smartphone più venduto al mondo?

TLDR Riassumi

Secondo gli ultimi dati pubblicati da Counterpoint Research, iPhone 17 è stato lo smartphone più venduto al mondo nel secondo trimestre del 2026, conquistando da solo il 6% delle vendite globali.

Il dato assume ancora più valore considerando che Apple ha occupato anche il secondo e il terzo posto della classifica rispettivamente con iPhone 17 Pro Max e iPhone 17 Pro.

Nel complesso, l’azienda ha piazzato cinque modelli tra i dieci smartphone più venduti:

iPhone 17

iPhone 17 Pro Max

iPhone 17 Pro

iPhone 17e

iPhone 16

Le altre cinque posizioni sono tutte occupate da Samsung, con Galaxy S26 Ultra al quarto posto e diversi modelli della serie Galaxy A nelle posizioni successive. Il Galaxy S26 Ultra è risultato anche lo smartphone Android più venduto al mondo nel trimestre.

Questo significa che Apple e Samsung hanno monopolizzato completamente la top 10, che complessivamente rappresenta il 26% delle vendite mondiali di smartphone, due punti percentuali in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Il risultato di Apple arriva in un momento non particolarmente semplice per il settore, con Counterpoint che segnala infatti un calo dell’11% del mercato globale durante il trimestre, dovuto anche all’aumento dei costi dei componenti e alla carenza di memorie RAM.

Secondo Counterpoint, il successo di iPhone 17 è dovuto soprattutto agli importanti miglioramenti introdotti sul modello base, che hanno ridotto la distanza rispetto alle versioni Pro, e le vendite sono cresciute in particolare in India, Giappone e Medio Oriente e Africa, mentre in Corea del Sud sono quasi raddoppiate rispetto allo scorso anno.

Molto bene anche iPhone 17 Pro e Pro Max, sostenuti dalla domanda nella fascia premium e da programmi di permuta, promozioni e formule di finanziamento.

Interessante anche la presenza di iPhone 17e al settimo posto. Counterpoint attribuisce parte del successo all’introduzione di MagSafe e all’aumento dello spazio di archiviazione interno senza un aumento del prezzo rispetto alla generazione precedente.

Il modello continua a vendere soprattutto negli Stati Uniti e in Giappone, dove beneficia anche delle promozioni degli operatori telefonici.

I dati confermano quindi il forte momento della gamma iPhone 17 proprio mentre Apple si prepara a voltare pagina: il 9 settembre saranno infatti presentati i nuovi iPhone 18 Pro e, soprattutto, il primo iPhone pieghevole dell’azienda.

Prodotti consigliati

In qualità di Affiliato Amazon, iPhoneItalia riceve un guadagno dagli acquisti idonei.