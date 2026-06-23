Offerte Prime Anker: sconti fino al 61% su power bank, cuffie Soundcore e robot Eufy

Con l’avvio delle Offerte Prime, Anker Innovations anticipa il Prime Day con sconti fino al 61% su una selezione di prodotti pensati per l’estate: power bank, caricatori GaN, cuffie e auricolari Soundcore, telecamere di sicurezza e robot aspirapolvere Eufy. Le promozioni sono attive fino al 26 giugno su Amazon.it e sul sito ufficiale del brand. Ecco la nostra selezione delle migliori offerte, divise per categoria.

Power bank e caricatori Anker

Anker Nano Power Bank Magnetic Qi2 (5K, 15W, Slim) — 39,99 €

Compatta, potente e magnetica: ricarica rapidamente gli smartphone compatibili con lo standard Qi2, ideale per chi vuole massima autonomia senza ingombro. Prezzo consigliato 49,99 €, in offerta a 39,99 €.

Anker Laptop Power Bank (25.000 mAh, 165W) — 74,99 €

Perfetta per chi lavora o viaggia, questa power bank ad alta capacità permette di ricaricare laptop e dispositivi USB-C ad altissima velocità, senza compromettere sicurezza e durata della batteria. Prezzo consigliato 99,99 €, in offerta a 74,99 €.

Anker Nano Caricatore 100W GaN con Display Intelligente — 46,99 €

Un concentrato di potenza e intelligenza: questo caricatore compatto ricarica laptop, smartphone e tablet contemporaneamente fino a 100W grazie alla tecnologia GaN, con efficienza energetica superiore. Il display integrato fornisce informazioni in tempo reale sulla ricarica. Prezzo consigliato 69,99 €, in offerta a 46,99 €.

Cuffie e auricolari Soundcore

Soundcore P31i — 26,99 €

Musica senza distrazioni grazie alla cancellazione adattiva del rumore fino a 52 dB, che regola automaticamente l’ANC in base all’ambiente. L’audio Hi-Res certificato LDAC restituisce bassi profondi e alti cristallini. C’è anche la traduzione AI in tempo reale per oltre 100 lingue, utile in viaggio. Prezzo consigliato 69,99 €, in offerta a 26,99 €.

Soundcore Space 2 — 109,99 €

L’ANC a 4 stadi filtra i rumori ambientali, mentre archetto e cuscinetti in memory foam assicurano comfort tutto il giorno. Audio cristallino e bassi profondi con supporto Hi-Res e LDAC, e autonomia fino a 50 ore con ricarica ultra-rapida. Prezzo consigliato 129,99 €, in offerta a 109,99 €.

Soundcore C50i — 36,99 €

Auricolari open-ear con bassi potenti: il design leggero e traspirante riduce pressione e fastidio, garantendo comfort per tutto il giorno. Il FlexiClip in titanio si adatta a ogni orecchio per stabilità durante sport e attività, con driver da 12 mm e algoritmo AI che filtra i rumori di fondo nelle chiamate. Prezzo consigliato 69,99 €, in offerta a 36,99 €.

Telecamere di sicurezza Eufy

eufyCam C37 Solo — 59,99 €

L’AI Tracking segue ogni movimento a 360°, mentre la visione notturna a colori 2K cattura dettagli nitidi anche al buio. I pannelli solari staccabili garantiscono energia continua senza manutenzione, e persone, veicoli e animali vengono riconosciuti automaticamente. Prezzo consigliato 99,99 €, in offerta a 59,99 €.

eufy SoloCam S340 — 109,99 €

Telecamera solare sempre attiva: installala una volta e l’energia del sole manterrà la casa protetta senza interruzioni. La doppia fotocamera cattura ogni dettaglio in 3K fino a 50 piedi, con zoom 8× e copertura a 360° per eliminare gli angoli ciechi. Prezzo consigliato 169,99 €, in offerta a 109,99 €.

Robot aspirapolvere Eufy

eufy C28 Robot Aspirapolvere — 399,00 €

Per chi desidera prestazioni di pulizia elevate senza la spesa di un robot premium. Grazie al rullo autopulente HydroJet, all’aspirazione Turbo da 15.000 Pa, alla spazzola DuoSpiral anti-groviglio e all’evitamento ostacoli basato su AI, offre una pulizia profonda su diverse superfici riducendo la manutenzione. Prezzo consigliato 599,00 €, in offerta a 399,00 €.

Le Offerte Prime Anker sono riservate ai clienti Amazon Prime e valide fino al 26 giugno fino a esaurimento scorte. Prezzi e disponibilità possono variare: verifica sempre il prezzo aggiornato sulla pagina del prodotto.

In qualità di Affiliato Amazon, iPhoneItalia riceve un guadagno dagli acquisti idonei.