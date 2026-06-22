Migliori offerte Amazon Prime Day 2026

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Amazon Echo Spot (modello 2024)
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Anker MagGo Power Bank Magsafe 10000 mAh, Certificato Qi2 da 15 W
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Anker Caricatore USB C rapido 735 (Nano II 65W)
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Oral-B iO 9 Spazzolino Elettrico, 2 Testine di Ricambio
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eufy Security SmartTrack Card (nera, conf. 1)
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Amazon Fire TV Stick HD, TV gratuita e in diretta
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Apple Alimentatore MagSafe
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Apple iPad Air 11'' con chip M3: Apple Intelligence, 512 GB
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Apple Pencil Pro: strumenti evoluti, precisione al pixel
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Amazon Kindle Paperwhite (Ultimo modello)
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Anker Caricatore USB C rapido 735 (Nano II 65W)
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Philips OneBlade Intimate, cura intima
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Hisense Smart TV 55" 4K TV 55E6ST, 60Hz
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Honor Pad 10 12.1", Wi-Fi
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Sennheiser RS 195-U Cuffia Wireless, Tecnologia Digitale
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Braun Regolabarba Uomo Serie 9, +14 Strumenti da Barbiere
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VAHDAM Tè Chai alla Vaniglia Speziato | 100 Filtri Piramidali | Miscela di Tè Nero
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PHILIPS Sonicare C3 Premium Plaque Defence, testine di ricambio originali
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medicube Body Peel Shot with Hypochlorous Acid | Gentle Body Exfoliating Serum for Dead Skin Cells
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Kimbo, Intenso Napoletano
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HUAWEI WATCH GT 6 GPS 41mm Smartwatch, Display AMOLED
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DREAME Pocket Pro Asciugacapelli ad Alta Velocità, Pieghevole in 3 Forme
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TCL A1s Proiettore 4K Supporta, Google TV/APV/Netflix Compatibile
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Microsoft Surface Pro (alimentatore non incluso)
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LG OLED evo AI C5 TV 83 pollici, Smart TV 4K
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LG OLED evo AI G5 TV 65 pollici, Smart TV 4K
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Cecotec Frigorifero Combinato 335L No Frost Bolero CoolMarket Combi 335 Grey E. Altezza 195,3cmx59,5cm Larghezza
-32%
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TCL 65P8K QLED 4K HDR Ultra HD 65" QLED TV with Google TV Technology (Dolby Vision and Atmos)
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Philips Sonicare Serie 3100 - Spazzolino elettrico sonico, Sensore di pressione
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Samsung Neo QLED 4K Vision AI Smart TV 75'' QE75QN74FATXZT Mini LED
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1:54
XIAOMI POCO C85, Smartphone 6+128GB
-24%
-24%
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1:50
Samsung Lavatrice AI Control WW10FG6U34LK/U3, 10 Kg
-15%
Minimo storico
-15%
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1:49
Nuova custodia in tessuto con il retro trasparente per Kindle Paperwhite (modello)
-19%
Minimo storico
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41,99 33,99 €
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PURINA ONE Sterilcat Cibo Umido per Gatto Adulto Sterilizzato Bocconcini con Salmone e Carote
-32%
Minimo storico
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32,28 21,85 €
1:49
ASUS Vivobook 15 F1504VA, Notebook con Monitor da 15.6" Anti-glare
-21%
Minimo storico
-21%
699,00 549,00 €
1:49
Samsung Lavatrice Crystal Clean WW90CGC04DTEET Libera installazione
-21%
Minimo storico
-21%
439,00 349,00 €
1:48
Trackting SMART V3 Europa - Antifurto GPS localizzatore per Auto e Moto
-19%
Minimo storico
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1:48
PHILIPS Sonicare W2 Optimal White, testine di ricambio originali
-40%
Minimo storico
-40%
49,99 29,99 €
1:48
Oral-B iO 2 Spazzolino Elettrico, 1 Testina di Ricambio
-63%
Minimo storico
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1:47
Philips Rifinitore All-in-one Multigroom Serie 9000 23 in 1 - Rasoio + Rifinitore uomo OneBlade
-47%
Minimo storico
-47%
150,44 79,99 €
1:47
Amazon Echo Show 15 (Ultimo modello)
-21%
Minimo storico
-21%
329,99 259,99 €
-24%
329,00 249,00 €
1:43
ATTACK SHARK X11 SE Mouse da Gaming Wireless, Sensore PixArt PAW3311
-31%
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Beurer HS 100 Piastra per Capelli Professionale Riscaldamento Rapido 12 Secondi
-42%
Minimo storico
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TCL 55T8C TV QLED 4K HDR Ultra HD da 55", QLED TV con tecnologia Google TV (Dolby Vision e Atmos)
-33%
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1:32
Insta360 GO Ultra Bianco- Mini action cam 4K, vlog camera
-21%
Minimo storico
-21%
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1:32
NiPoGi E3B Mini PC AMD Ryzen 7 7730U (fino a 4,5 GHz)
-29%
Minimo storico
-29%
699,00 493,00 €
1:32
70mai A800SE Dashcam 4K+1080P GPS WiFi, Doppia Telecamera Auto Fronte/Retro con SD 128GB
-31%
Minimo storico
-31%
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1:31
Dyson Airstrait™ Piastra e Asciugacapelli
-30%
Minimo storico
-30%
499,00 349,00 €
1:31
HP Laptop 15-fd1003sl, PC Portatile 15"
-17%
Minimo storico
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1:30
La Roche Posay Hyalu B5 Siero Concentrato Anti-Rughe, Adatto a tutti i Tipi di Pelle e Fototipi
-37%
Minimo storico
-37%
40,68 25,43 €
1:30
EZVIZ C6N G1 4K Telecamera Wi-Fi Interno, 8MP Videocamera Sorveglianza Interno Pan/Tilt/Zoom
-25%
Minimo storico
-25%
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1:30
Bose QuietComfort Earbuds Auricolari Wireless Bluetooth con Cancellazione del Rumore Attiva
-40%
Minimo storico
-40%
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1:30
Reolink Telecamera di Sicurezza PoE a Triplo Obiettivo da Esterno
-31%
Minimo storico
-31%
289,99 199,99 €
1:30
FRITZ!Box 4690 Edition International, Router Wi-Fi 7 Mesh per DSL o Fibra
-25%
Minimo storico
-25%
331,16 249,99 €
1:30
Samsung Galaxy Watch7 Smartwatch Galaxy AI, Analisi del Sonno
-30%
Minimo storico
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1:29
Insta360 X5 -Camera Impermeabile 8K 360º, Superba in Bassa Luce
-22%
Minimo storico
-22%
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1:29
SONOFF MINI R4 2PCS WiFi Smart Switch 2-Way, Interruttore intelligente DIY
-15%
Minimo storico
-15%
20,40 17,34 €
1:29
HP Omnibook 5 16-ag1002sl, AMD Ryzen AI 5 340
-15%
Minimo storico
-15%
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1:29
Remington Rasoio Testa Calva Uomo - Lama a doppia traccia flessibili
-49%
Minimo storico
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69,99 35,90 €
1:29
Samsung EcoFlex Frigorifero Combinato RB33B612EBN/EF, Wifi
-18%
Minimo storico
-18%
549,00 449,00 €
1:28
Samsung Smart TV 85" UE85M72HAUXZT Mini LED 4K, HDR 10+
-44%
Minimo storico
-44%
1.799,00 999,00 €
1:28
Sony Alpha ZV-E10K: mirrorless APS-C con obiettivo intercambiabile Power Zoom 16
-33%
Minimo storico
-33%
849,00 569,00 €
1:28
Lenovo IdeaPad Slim 5i Notebook 16" IPS Intel Core Ultra 5 135H
-19%
Minimo storico
-19%
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1:28
LG StanbyME 2 27LX6TDGA, Schermo Portatile Touchscreen 27'' Orientabile
-37%
Minimo storico
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1.199,00 759,00 €
1:28
Oral-B iO 6 Spazzolino Elettrico, 2 Testine di Ricambio
-52%
Minimo storico
-52%
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1:22
XIAOMI POCO M8 5G, Smartphone 8+512GB
-18%
Minimo storico
-18%
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1:16
Novilla Telaio del Letto Matrimoniale 180x200 Rete Letto a Piattaforma Imbottito con
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Minimo storico
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1:08
Tapo L530E, Lampadina WiFi Intelligente LED Smart Multicolore
-39%
Minimo storico
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1:07
Braun Serie 9 Pro+ 96m, Testina di Ricambio Originale per Rasoio Elettrico Barba
-44%
Minimo storico
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1:07
SONGMICS Scrivania Regolabile in Altezza Elettrica, 180 x 80 cm
-15%
Minimo storico
-15%
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1:07
Motorola moto g87 con 3 anni di garanzia (8/256GB, fotocamera 200MP)
-15%
Minimo storico
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1:07
Gillette Fusion One Rasoio Elettrico Uomo Barba e Corpo, 3 Pettini Barba (1,2,5mm)
-46%
Minimo storico
Offerta Lampo
1:06
ASUS Vivobook Go 15 E1504FA, Notebook con display 15.6" IPS
-27%
Minimo storico
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COMFEE' CIH741F238K0 7200W Piano Cottura a Induzione con 4 Fuochi di Cottura
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LG QNED evo AI QNED86 TV 65 pollici, Smart TV 4K
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70mai Dash Cam Auto 4K 3 Canali T800E, Telecamera Tripla Anteriore e Posteriore 4K+1080P+1080P
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Minimo storico
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Garmin vívoactive 6, Smartwatch AMOLED 1,2" 2.000 nit
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Minimo storico
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Philips Sonicare W2 Optimal White, testine di ricambio originali
-40%
Minimo storico
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HP OMEN 35L GT16-0007sl Desktop, AMD Ryzen 7 8700F
-15%
Minimo storico
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00:59
Sony BRAVIA KD-75X85L, Full Array LED
-15%
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00:59
Arcade1UP Star Wars Arcade Machine
-28%
Minimo storico
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Cecotec Lavatrice 10 kg di ricarica frontale Bolero DressCode 8800 Inverter Ice Blue A. 2000W
-39%
Minimo storico
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481,90 293,90 €
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Levi's Housemark Polo, T-shirt Uomo
-54%
-54%
40,00 18,42 €
00:59
Samsung Smart Monitor M7 (S32FM702)
-23%
Minimo storico
-23%
325,08 249,90 €
00:58
HP OmniDesk M02-0003sl, Desktop
-15%
-15%
696,95 589,99 €
-37%
953,95 598,44 €
00:58
COMFEE' RCD93BL2EURT(E)
-26%
Minimo storico
-26%
189,90 139,90 €
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45,99 31,99 €
00:58
Samsung Galaxy Tab S10 FE, 3 anni di garanzia
-35%
Minimo storico
-35%
679,00 439,00 €
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2.509,00 1.799,00 €
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449,00 349,00 €
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299,00 188,99 €
00:58
Braun Serie 5 Rasoio Elettrico Barba, Wet&Dry
-45%
Minimo storico
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199,99 109,99 €
00:58
SanDisk 1.5TB Ultra Go scheda microSDXC + adattatore SD (per smartphones e Tablet Android)
-42%
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00:58
Red Bull Energy Drink Senza Zuccheri, 250 ml
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00:58
Philips Bodygroom serie 7000 - Rifinitore per uomo, testina flessibile 2D tripla protezione
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229,00 142,90 €
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00:57
Ring videocamera Pro con faretti (Spotlight Cam Pro, ultimo modello)
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Bosch PWP61RBB5E Serie 4, Piano cottura a induzione
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Candy ProWash 300 Lavatrice 10 Kg, 1400 Giri
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UnionSine Hard Disk Esterno 2,5" 1TB Ultra Slim Portatile USB3.0 SATA HDD Storage per PC
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Garmin Instinct 3, Smartwatch
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Candy Artico, CCHH 200E
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LG 27US500 Monitor 27" 4K, IPS
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Lexar Micro SD 64 GB, Scheda Micro SD fino a 100 MB/sec(R)
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Calvin Klein Uomo Felpa con Cappuccio Terry Box Graphic Regular Fit
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99,90 27,00 €
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LG QNED AI QNED84 TV 50 pollici, Smart TV 4K
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Minimo storico
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499,00 359,00 €
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