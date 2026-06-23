Lefant sorprende al Prime Day: sconti fino al 74% sui robot aspirapolvere più avanzati

Il Prime Day 2026 è finalmente arrivato e tra le offerte più interessanti dedicate alla casa intelligente troviamo quelle di Lefant, azienda specializzata nei robot aspirapolvere e lavapavimenti. Per un periodo limitato sarà infatti possibile acquistare alcuni dei modelli più apprezzati del catalogo con sconti fino al 74%, raggiungendo prezzi particolarmente aggressivi per chi desidera automatizzare la pulizia domestica.

Le promozioni saranno disponibili fino al 26 giugno e coinvolgono sia i modelli premium dotati di stazione multifunzione sia soluzioni più economiche pensate per appartamenti e abitazioni di dimensioni contenute.

Lefant M5 MAX: il top di gamma con sconto del 74%

Tra le offerte più interessanti troviamo il nuovo Lefant M5 MAX, il modello di punta della gamma. Grazie alla promozione Prime Day passa da 1.899,99 euro a soli 499,99 euro, con un risparmio del 74%. Pensato per chi cerca un sistema di pulizia completamente automatizzato, M5 MAX integra una stazione avanzata che riduce al minimo gli interventi manuali, oltre a funzioni intelligenti per la gestione della navigazione e della pulizia degli ambienti domestici.

Lefant M5 Pro: prestazioni premium a un prezzo sorprendente

Molto interessante anche l’offerta dedicata al Lefant M5 Pro (qui la nostra recensione) che durante il Prime Day scende da 1.699,99 euro a 449,99 euro. Si tratta di una soluzione pensata per chi desidera funzionalità avanzate, una gestione intelligente delle pulizie e un elevato livello di automazione senza arrivare ai prezzi normalmente richiesti per prodotti di questa categoria.

Lefant M210 Pro OMNI: aspirazione e lavaggio con sconto del 70%

Per chi cerca un robot aspirapolvere e lavapavimenti completo ma dal prezzo più accessibile, il Lefant M210 Pro OMNI rappresenta una delle offerte più aggressive dell’intero Prime Day. Il prezzo passa infatti da 999,99 euro a 299,99 euro, con una riduzione del 70%. Il dispositivo si distingue per la presenza della stazione OMNI, progettata per semplificare la manutenzione quotidiana e offrire un’esperienza d’uso molto più comoda rispetto ai tradizionali robot entry-level.

Lefant M1: la soluzione ideale per iniziare

Chi invece desidera entrare nel mondo dei robot aspirapolvere spendendo il minimo possibile può puntare sul Lefant M1. Grazie allo sconto del 70%, il prezzo scende da 399,99 euro a soli 119,99 euro, rendendolo una delle proposte con il miglior rapporto qualità-prezzo dell’intera promozione. È una soluzione particolarmente indicata per appartamenti, uffici e ambienti di dimensioni medio-piccole, offrendo le principali funzioni smart ormai indispensabili nella pulizia quotidiana.

Conclusioni

Le offerte per il Prime Day di Lefant rappresentano senza dubbio una delle opportunità più interessanti per chi desidera aggiornare il proprio sistema di pulizia domestica. Gli sconti arrivano infatti fino al 74% e permettono di acquistare modelli avanzati a cifre normalmente riservate a prodotti di fascia inferiore.

Come sempre, trattandosi di promozioni a tempo limitato, il consiglio è quello di approfittarne prima della scadenza fissata per il 26 giugno 2026.

Articolo in collaborazione con Lefant.

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