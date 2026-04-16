Apple prepara la svolta per la fotocamera dell’iPhone 18 Pro

Secondo un nuovo report dalla Corea, Apple avrebbe avviato la fase operativa di produzione per una nuova fotocamera con apertura variabile destinata ai modelli Pro del 2026.

La novità, se confermata, segnerebbe un passaggio importante per la fotografia su iPhone. Apple, infatti, non ha mai adottato finora un sistema di apertura variabile sulla fotocamera principale dei suoi smartphone. Anche gli attuali iPhone Pro continuano a usare una lente principale con apertura fissa, con una camera principale da 48 megapixel con apertura ƒ/1.78.

Perché l’apertura variabile cambia tanto

Una fotocamera con apertura variabile può regolare la quantità di luce che arriva al sensore. In condizioni di scarsa illuminazione, l’obiettivo può aprirsi di più per catturare più luce, mentre nelle scene molto luminose, può restringersi per contenere meglio l’esposizione.

È un principio che Samsung aveva già portato nel mondo smartphone con il sistema Dual Aperture del Galaxy S9, presentato come una soluzione capace di adattarsi all’ambiente proprio come l’iride dell’occhio umano.

Sul piano pratico, questo non significa automaticamente trasformare l’iPhone in una mirrorless tascabile. Però vuol dire avere più flessibilità reale in alcune situazioni fotografiche, soprattutto nella gestione della luce e, almeno in parte, nella profondità di campo.

Inoltre, un’apertura più ridotta tende ad aumentare l’area percepita come nitida, mentre un’apertura più ampia favorisce una separazione maggiore tra soggetto e sfondo. Su smartphone l’effetto è meno marcato rispetto a fotocamere con sensori più grandi, ma resta comunque una leva concreta per migliorare la resa in diversi scenari.

La produzione

Il dettaglio che rende questa indiscrezione più interessante rispetto alle precedenti è proprio lo stato della catena produttiva. Sunny Optical avrebbe già iniziato a produrre gli attuatori necessari a far muovere il meccanismo dell’apertura variabile.

Successivamente, a inizio estate, dovrebbe partire anche l’assemblaggio dei moduli fotografici. Nello stesso report si legge che LG Innotek, partner storico di Apple per le fotocamere, starebbe preparando l’avvio della produzione tra giugno e luglio, con impianti dedicati in installazione nello stabilimento di Gumi, in Corea del Sud. Tra i soggetti coinvolti viene citata anche Cowell per la fase modulo.

Cosa può cambiare nelle foto di tutti i giorni

La parte più interessante, al di là del nome tecnico, è capire cosa potrebbe cambiare nell’uso quotidiano. Apple ha già lavorato moltissimo su fotografia computazionale, HDR, Smart HDR, Photonic Engine e gestione software della profondità.

L’introduzione dell’apertura variabile aggiungerebbe finalmente anche una componente ottica più flessibile, cioè un margine di intervento “fisico” sulla scena prima ancora che entrino in gioco gli algoritmi.

Questo potrebbe tradursi in scatti più controllati nelle scene ad alto contrasto, in una miglior gestione delle foto in controluce e, soprattutto, in una resa più naturale in alcune situazioni dove oggi lo smartphone si affida quasi tutto all’elaborazione software. Non va neppure esclusa una futura integrazione con controlli Pro più avanzati, soprattutto se Apple vorrà dare ai modelli Pro un’identità fotografica ancora più netta rispetto alla gamma standard.

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