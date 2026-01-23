Apple TV convince l’Academy: F1 tra i migliori film dell’anno

Il film F1 prodotto da Apple è stato ufficialmente nominato come Miglior Film agli Academy Awards 2026, entrando nella ristrettissima cerchia delle produzioni che si contenderanno la statuetta più ambita.

L’annuncio è arrivato con la pubblicazione delle nomination della 98ª edizione degli Oscar, che ha visto Apple ottenere sei candidature complessive, confermando una crescita costante e ormai strutturata nel mondo del cinema di alto livello.

La nomination a Miglior Film rappresenta un riconoscimento simbolico enorme. Non solo per Apple, ma per l’intero settore dello streaming che negli ultimi anni ha cercato legittimazione nel cinema “tradizionale”.

F1, interpretato da Brad Pitt, si confronterà con titoli di grande peso autoriale e produttivo come Bugonia, Frankenstein, Hamnet, Marty Supreme, One Battle After Another, Sinners, Sentimental Value, The Secret Agent e Train Dreams. Una competizione durissima, che rende la candidatura ancora più significativa.

Oltre alla corsa per il Miglior Film, F1 ha ottenuto altre tre nomination tecniche Miglior Sonoro, Miglior Montaggio e Migliori Effetti Visivi.

Categorie che confermano la qualità produttiva del progetto e l’ambizione cinematografica con cui Apple ha affrontato questo film, pensato fin dall’inizio per il grande schermo prima ancora che per lo streaming.

Inoltre, Apple ha ottenuto una candidatura anche nel settore documentaristico con Come See Me in the Good Light, nominato come Miglior Documentario, e un’ulteriore nomination per gli effetti visivi con The Lost Bus.

Al di là dei premi, F1 è già entrato nella storia per un altro motivo. Con oltre 631 milioni di dollari incassati nel mondo, è diventato il film sportivo di maggior successo di sempre, nonché una delle produzioni cinematografiche più redditizie mai realizzate da Apple.

La cerimonia di premiazione della 98ª edizione degli Academy Awards si terrà domenica 15 marzo 2026. Per Apple sarà una serata chiave, non solo per i premi in palio, ma per il posizionamento definitivo come player credibile e autorevole nel cinema globale.