iPhone 11 Pro (ma non solo) diventa “vintage”: cosa cambia davvero per gli utenti

Apple ha aggiornato in queste ore la sua lista ufficiale dei prodotti vintage, aggiungendo dispositivi molto conosciuti e ancora oggi utilizzati. Tra questi spicca senza dubbio iPhone 11 Pro, affiancato da Apple Watch Series 5 e dall’ultimo MacBook Air Intel da 13 pollici.

Cosa significa davvero “vintage” per Apple

Nel linguaggio Apple, la classificazione non è simbolica ma ha conseguenze pratiche ben precise.

Un prodotto viene definito vintage quando sono passati più di cinque anni da quando Apple ha smesso di venderlo. In questa fase:

Apple e i centri assistenza autorizzati possono ancora ripararlo

la disponibilità delle riparazioni dipende però dalla presenza dei pezzi di ricambio

è un chiaro segnale che il supporto hardware è destinato a ridursi nel tempo

Dopo sette anni dalla fine della commercializzazione, il prodotto passa invece allo stato di obsoleto e, salvo rare eccezioni, non è più riparabile.

iPhone 11 Pro

Il caso dell’iPhone 11 Pro è particolare. Nonostante l’età anagrafica, parliamo di uno smartphone che riceve ancora gli ultimi aggiornamenti di iOS ed è l’iPhone più “anziano” compatibile con iOS 26, oltre ad offrire prestazioni ancora sufficienti per molti utenti.

L’ingresso nella lista vintage non cambia nulla nell’immediato, ma avvia ufficialmente il conto alla rovescia. Se non ci saranno eccezioni, tra circa due anni il dispositivo diventerà obsoleto e non più assistibile da Apple.

Apple Watch Series 5 e l’ultimo MacBook Air Intel

Oltre all’iPhone 11 Pro, Apple ha inserito nella lista vintage anche tutta la gamma Apple Watch Series 5, in tutte le varianti e materiali, e l’ultimo MacBook Air Intel del 2020, rimasto sul mercato per pochi mesi prima dell’arrivo dei chip Apple Silicon M1.

È un passaggio simbolico ma significativo: segna di fatto la fine definitiva dell’era Intel nel mondo Mac, anche dal punto di vista dell’assistenza ufficiale.

