Apple interrompe la produzione dei Powerbeats Pro: nuovo modello in arrivo nel 2025 

Dopo oltre cinque anni dal loro lancio, Apple ha ufficialmente deciso di interrompere la produzione dei Powerbeats Pro. Questi auricolari, apprezzati per il loro design sportivo e le prestazioni audio, rappresentavano l’alternativa perfetta agli AirPods Pro per chi cerca un prodotto più orientato al fitness, ma ora è tempo di guardare al futuro con il lancio del nuovo modello previsto per il 2025: i Powerbeats Pro 2.

I Powerbeats Pro originali erano dotati di caratteristiche che li hanno resi subito apprezzati dagli appassionati di fitness. Tra le principali funzioni spiccavano il chip H1, introdotto con gli AirPods 2, e la resistenza al sudore e all’acqua con certificazione IPX4, ideale per allenamenti intensi. Gli auricolari offrivano fino a nove ore di autonomia, un’ottima durata per un prodotto di questo tipo, oltre a quattro diverse misure di gommini in silicone per un comfort personalizzato.

Ma Apple ha deciso di chiudere questo capitolo per fare spazio ai nuovi Powerbeats Pro 2, un modello che promette di alzare ulteriormente l’asticella in termini di prestazioni e funzionalità, rispondendo alle esigenze degli utenti moderni con diverse novità tecnologiche.

Lo scorso mese, Apple ha pubblicato un breve video teaser che anticipa l’arrivo dei nuovi Powerbeats Pro 2 nel 2025. Sebbene il design sembri molto simile al modello precedente, con i classici ganci regolabili per assicurare una vestibilità stabile durante l’attività fisica, il nuovo modello sarà caratterizzato da un look più verticale e snello, offrendo probabilmente un’esperienza ancora più ergonomica.

Secondo le informazioni scoperte nel codice di iOS 18, i Powerbeats Pro 2 non saranno solo un aggiornamento estetico. Ecco alcune delle principali nuove funzionalità che dovrebbero arrivare:

Monitoraggio della frequenza cardiaca : una novità ideale per gli sportivi, che permetterà di monitorare i battiti durante gli allenamenti direttamente dagli auricolari.

: una novità ideale per gli sportivi, che permetterà di monitorare i battiti durante gli allenamenti direttamente dagli auricolari. Cancellazione attiva del rumore (ANC) : una delle funzionalità più richieste, per isolarsi completamente dal mondo esterno durante l’ascolto.

: una delle funzionalità più richieste, per isolarsi completamente dal mondo esterno durante l’ascolto. Audio Spaziale e Audio Adattivo : per un’esperienza audio più coinvolgente e dinamica, che si adatta automaticamente all’ambiente circostante.

: per un’esperienza audio più coinvolgente e dinamica, che si adatta automaticamente all’ambiente circostante. Miglioramenti audio generali: basati sulle recenti evoluzioni della linea Beats, ci si può aspettare una qualità del suono più ricca e dettagliata rispetto al modello precedente.

Il codice di iOS 18 ha rivelato anche alcune novità estetiche. I Powerbeats Pro 2 saranno disponibili in nuove colorazioni: arancione, viola, nero e beige, abbinati a una custodia di ricarica USB-C che riflette l’impegno di Apple nel rendere i suoi dispositivi compatibili con gli standard più moderni.

Ci si aspetta inoltre un miglioramento della durata della batteria, andando probabilmente oltre le nove ore promesse dai Powerbeats Pro originali. Inoltre, i Powerbeats Pro 2 dovrebbero offrire una maggiore compatibilità con i dispositivi Android, inclusa l’integrazione con la funzione Find My Device, rendendoli una scelta più versatile per chi non utilizza solo dispositivi Apple.

Il monitoraggio della frequenza cardiaca, una delle novità più interessanti dei Powerbeats Pro 2, era stato precedentemente rumoreggiato anche per i futuri AirPods Pro. Questo potrebbe suggerire che Apple stia pianificando di estendere questa funzionalità anche agli AirPods Pro 3, rendendo entrambi i modelli un punto di riferimento per chi cerca non solo un’esperienza audio di alto livello, ma anche un supporto attivo per la salute e il fitness.

Sebbene Apple non abbia ancora fornito una data di lancio precisa per i Powerbeats Pro 2, è molto probabile che il debutto avvenga nel corso del 2025, forse in concomitanza con il lancio degli iPhone 17, come avviene tradizionalmente per gli accessori Apple.